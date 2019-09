Jedes Kind weiß, was die perfekte Höhle braucht

Köln (ots) - Neue Kampagne der Digitalagentur denkwerk für STIEBELELTRON zeigt Gefühl für das Thema Haustechnik und erinnert daran, wasein Haus zu einem Zuhause macht.STIEBEL ELTRON steht für Spitzenprodukte im Bereich Haustechnik.Doch obwohl sich viele Kunden bewusst für die Traditionsmarke ausHolzminden entscheiden, sind die Kaufmotive weitestgehend rationalerNatur. Wärmepumpen, Durchlauferhitzer und Co. erzeugen einfach seltengroße Emotionen. Seltsamerweise, denn eigentlich sind es genau dieseGeräte, die es zuhause wohnlich machen."Wer baut oder modernisiert hat meist tausend Fragen im Kopf.Dabei verliert man leicht aus den Augen, worum es eigentlich geht",sagt Dominik Scholz, Leiter Online Marketing bei STIEBEL ELTRON.Baumaßnahmen rund um die eigenen vier Wände werden schnell zurGefühlsachterbahn. Neben den Glücksmomenten gibt es natürlich auchProbleme oder sogar Sorgen. Das ist es, was Bauen ein Stück weitkompliziert und anstrengend werden lässt.Aus diesem Gedanken entstand die neue digitale Kampagne. "Wirwollen damit einfach mal einen anderen Blickwinkel auf diesenEntscheidungswahnsinn anbieten", sagt Roman Königsmark, Head ofPlanning bei denkwerk. "Denn eigentlich weiß doch jedes Kind, was einZuhause braucht. Kinder bauen sich Höhlen aus Stühlen, Decken undKissen und sorgen damit intuitiv für Wärme, Schutz und Geborgenheit.Das macht ein Haus zu einem Zuhause. Und genau das macht STIEBELELTRON und unsere Kampagnenidee aus."Das Ergebnis ist eine gefühlvolle Kampagne - mit dem Ziel, dieHaustechnik auf Basis erneuerbarer Energie zu thematisieren. So kannjeder Bauherr eine eigene Idee dazu entwickeln, wie er mit Hilfe derSTIEBEL ELTRON Produkte für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlungseine persönliche Wohlfühlhöhle erschaffen kann. Das Herzstück istein Film, der mit aufwändigen typografischen Rauminstallationen dasemotionale Auf und Ab des Bauens inszeniert. Die Ausspielung erfolgthauptsächlich über YouTube und Facebook, begleitet von einem Paketentsprechender Displaybanner für zusätzlichen Traffic auf derWebsite. Das Leitmotiv der Kommunikation ist die gemütliche,kindliche Höhle. Sie ist Sinnbild dafür, wie und vor allem warum mansich ein Zuhause baut.Wie schon bei "Helfen mit Style" mit Jérôme Boateng, einerKampagne, die denkwerk für die DKMS konzipierte, wurde der Film vonStudio Seidel in München produziert. Die Kernidee der Kampagne istdurch denkwerk in Zusammenarbeit mit STIEBEL ELTRON entstanden, diekomplette digitale Umsetzung samt Media-Schaltung verantwortet dieDigitalagentur.Kampagnenseite: https://stiebel-eltron.de/de/home/magazin/zuhause-ist-wohlfuehlen.htmlKampagnenvideo: https://youtu.be/dC7V9fRqvk8Pressekontakt:denkwerk GmbHChérine De BruijnVogelsanger Straße 66D-50823 KölnE-Mail: presse@denkwerk.comTelefon: +49 221 2942 100Fax: +49 221 2942 101Original-Content von: denkwerk Gmbh, übermittelt durch news aktuell