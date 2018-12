Jeder zweite Verbraucher am Kauf von Lebensmitteln im Internet interessiert (FOTO)

Düsseldorf (ots) -«Trendmonitor Deutschland» zeigt große Potenziale für E-Commerceund digitale Innovationen im LebensmittelhandelJeder zweite Bundesbürger (49%) kann sich vorstellen, Lebensmittelzukünftig auch online einzukaufen - Trockenprodukte ebenso wieFrischwaren. Aktuell nutzen rund neun Prozent der Konsumenten dieseMöglichkeit bereits. Bevorzugt über Amazon (inklusive Amazon Fresh)und Rewe Online.Auf positives Verbraucherecho stoßen zudem auch digitaleInnovationen im stationären Lebensmittelhandel: beispielsweiseSelbstscanner-Kassen (56%), digital vernetzte Supermärkte ganz ohneKassen (43%) oder digitale Einkaufswagen und Einkaufsroboter (33%).Großes Interesse besteht zudem an neuen Lieferservices, die sichbequem in den Alltag integrieren lassen.Deutlich weniger gut kommen hingegen digitale Preisauszeichnungenan: drei Viertel der Konsumenten (77%) reagieren verunsichert,misstrauisch oder ärgerlich darauf, dass Supermärkte ihre Preise sobesonders flexibel erhöhen oder senken können. Offenbar kann dies zueiner Beeinträchtigung des elementaren Verbraucherwunschs nachPreisstabilität führen.Dies sind Ergebnisse aus der aktuellen Ausgabe des «TrendmonitorDeutschland» des Marktforschungsinstituts Nordlight Research zumSchwerpunktthema «Lebensmittelkauf & Ernährung». Über 1.000Bundesbürger ab 14 Jahren in deutschen Haushalten mitInternetanschluss wurden im Herbst 2018 ausführlich zu digitalenTrends im Lebensmittelhandel, zu Einkaufsverhalten,Ernährungsgewohnheiten, Kaufentscheidungen, Markenpräferenzen undPreisbereitschaften beim Lebensmittelkauf gefragt."Die Digitalisierung hat das Potenzial, die Art wie wirLebensmittel einkaufen, grundlegend zu verändern", sagt ThomasDonath, Geschäftsführer beim Marktforschungsinstitut NordlightResearch. "Welche digitalen Innovationen massenkompatibel sein werden- und welche nur bestimmte Zielgruppen ansprechen, Nischen bleibenoder zum Flop werden - entscheiden letztlich die Verbraucher.Anbieter sollten diese frühzeitig in die Entwicklung und Testungneuer Konzepte einbeziehen und die Dynamik der Verbraucherpräferenzenim Auge behalten."Aktuelle Markenpräferenzen und kaufrelevante FaktorenTrotz einiger Zukunftspotenziale für E-Commerce imLebensmittelhandel ("E-Food") kaufen die Deutschen ihre Lebensmittelweiterhin am liebsten und häufigsten stationär bei den großenDiscounter- und Supermarktketten ein: allen voran bei Aldi, Edeka,Lidl und Rewe, gefolgt von Netto, Kaufland, Penny, Real, Norma undzahlreichen kleineren oder regionalen LEH-Marken. Regelmäßig undhäufiger für den Lebensmittelkauf genutzt werden zudem Bäckereien,Metzgereien, Drogerien und Wochenmärkte.Der Lebensmitteleinkauf selbst wird am stärksten von folgendenFaktoren bestimmt (Mehrfachantworten möglich): "GutesPreis-Leistungs-Verhältnis" (63%), "Günstiger Preis" (46%), Geschmack(39%), Qualität (37%) sowie Regionalität / Herkunft" (32%). Zunächstweniger stark und unmittelbar kaufwirksam sind für die Mehrheit derKonsumenten Produktmerkmale wie: "Gesund" (19%), "Fair gehandelt"(15%), "Nachhaltig produziert" (14%), "Ohne Konservierungsstoffe(14%)", "Bio-Zertifiziert" (13%), "Gentechnikfrei" (13%) und dieMarkenbekanntheit (9%). Bei ähnlicher Einschätzung der Basisfaktorenvon Lebensmittelprodukten (insbesondere Preis-Qualitäts-Wahrnehmung)können diese Merkmale aber durchaus kaufentscheidend werden.Unterschiedliche Käufer- und ErnährungstypenNach ihrem primären Kauftypus beim Lebensmittelkauf befragt,bezeichnen sich aktuell 29 Prozent der Konsumenten als "PreisbewussteKäufer" und weitere acht Prozent als "Schnäppchenjäger". Als"Gesundheitsbewusste Käufer" (14%) und "Qualitätskäufer" (10%)beurteilen sich deutlich weniger. Weitere Selbstbeurteilungenentfallen auf "Gewohnheitskäufer" (15%), "Spontane Lustkäufer (7%),"Gemischter Typ" (13%) und "Einkaufsmuffel" (4%). In punctoErnährungstypen lassen sich die Bundesbürger wie folgt einordnen(Mehrfachantworten möglich): gemischt (77%), überwiegend vegetarisch(8%), rein vegetarisch (3%), vegan (1%), (fast) ausschließlich "Bio"(6%), kalorienarm (16%), laktosefrei (6%) und glutenfrei (3%).Insgesamt zeigen sich die Deutschen beim Essen und Kochen rechtexperimentierfreudig: 87% probieren gerne bisher noch unbekannteLebensmittel und neue Ernährungstrends aus. Rezeptportale im Internetwerden häufig genutzt (39%), Food-Blogs in der Breite der Bevölkerunghingegen erst vergleichsweise selten (8%).Mehrausgabebereitschaft nur für hochwertigere ProdukteDie generellen Wachstumsperspektiven im deutschenLebensmittelmarkt (Pro-Kopf-Umsatz) erscheinen begrenzt: 81 Prozentder Verbraucher wollen zukünftig ähnlich viel für Lebensmittelausgeben wie derzeit. 13 Prozent hingegen eher weniger und nur sechsProzent mehr. Statt Wachstum sind eher Verschiebungen zu erwarten:Speziell für hochwertigere, gesündere und nachhaltiger produzierteLebensmittel sind 42 Prozent der Konsumenten durchaus bereit, mehrGeld auszugeben. Mehrausgabebereitschaft besteht vor allem im Bereichvon Frischeprodukten, allen voran bei Fleisch- und Wurstwaren(insbesondere bei artgerechter Tierhaltung), Fisch und Gemüse. 37Prozent geben an, sich solche Mehrausgaben finanziell nicht leistenzu können; 20 Prozent sind grundsätzlich nicht dazu bereit.Sorge um Lebensmittelqualität: wenig Vertrauen in Handel,Industrie und PolitikIn Zukunft für eine hohe und noch bessere Qualität vonLebensmitteln zu sorgen, trauen lediglich zwei Prozent derVerbraucher dem Handel selbst zu. Aber auch andere Akteure imLebensmittelmarkt, wie die Lebensmittelindustrie (4%) und derGesetzgeber (6%), kommen diesbezüglich nicht gut weg. Am ehesten wirddies noch der Landwirtschaft zugetraut (16%).Die meisten vertrauen hier auf sich selbst bzw. den Verbraucherninsgesamt (48%), da diese über Kauf bzw. Nichtkauf entscheiden. Dierestlichen Antworten entfallen hier auf "Niemand" (13%) und "Allegleichermaßen" (11%). Einstellen muss sich derLebensmitteleinzelhandel auch auf ein gestiegenes Umweltbewusstsein:86 Prozent der Verbraucher begrüßen, wenn vom LEH zukünftig noch mehrlose unverpackte Lebensmittel und zudem keine Tragetaschen ausPlastik mehr angeboten werden.Weitere StudieninformationenDer komplette «Trendmonitor Deutschland» (Ausgabe: Q3/2018) undder aktuelle Themenreport «Lebensmittelkauf & Ernährung 2018», mitvielen weiteren Ergebnissen und umfangreichen Differenzierungen nachunterschiedlichen Verbrauchergruppen, können direkt über NordlightResearch bezogen werden. Weitere Informationen:www.trendmonitor-deutschland.deÜber den «Trendmonitor Deutschland»Der «Trendmonitor Deutschland» untersucht regelmäßig Interesse,Nutzungsverhalten und Kaufbereitschaft der Verbraucher zu einerVielzahl aktueller Trendprodukte und Trendtechnologien unddifferenziert damit verbundene Marktpotenziale und Zielgruppen. DasBasistracking des «Trendmonitor Deutschland» umfasst Trendanalysen infolgenden Feldern: Banking & Insurance | Digital Life | E-Mobility |Energy | Entertainment & Gaming | Food | Health & Wellness | Medien &Kommunikation | Mode & Beauty | Smart Home | Smart Shopping | Reisensowie Virtual & Augmented Reality.Bekanntheit, Interesse, Kaufbereitschaft und Nutzung vonTrendprodukten und Trendtechnologien werden nach zahlreichensoziodemographischen und psychographischen Merkmalen differenziert.Darüber hinaus werden regelmäßig einzelne Schwerpunktthemenvertiefend beleuchtet.Für Produzenten, Dienstleister, Händler und Agenturen besteht imRahmen des «Trendmonitor Deutschland» zudem die Möglichkeit, eigeneTrendanalysen im relevanten Wettbewerbsumfeld durchzuführen (MyTrend)sowie exklusive themenbezogene Zusatzfragen zu stellen(Shuttle-System). Weitere Informationen zu Studieninhalten und
Bezugsmöglichkeiten finden sich auch unter:
www.trendmonitor-deutschland.de