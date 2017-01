Jeder zweite Onliner setzt auf das Internet - als Einrichtungsberater, Eventplaner oder Automobil-Experten

Frankfurt (ots) - Die immer stärkere Vernetzung unseres Lebensmacht das Internet zum selbstverständlichen Lebensbegleiter. Ob fürNachrichten, den Wetterbericht, Kommunikation mit Freunden undBekannten oder den Abruf des aktuellen Kontostands - immer mehrDeutsche möchten dafür nicht mehr auf das World Wide Web verzichten.Und die "Digitalisierung" geht noch weiter, wie die neuesten Ausgabender AGOF facts & figures, die turnusmäßig die Potenziale undPerspektiven einzelner Branchen im Internet analysieren, aufzeigen.Im vierten Quartal 2016 standen dabei die Wirtschaftsbereiche "Möbel& Wohnen", "Automobil: Kaufen & Mieten" sowie "Entertainment: Games,Movies, Music & Equipment" im Fokus.Insbesondere wenn um die Gestaltung der Freizeit geht, ist dasInternet für die meisten Deutschen nahezu unverzichtbar. 82 Prozentder digitalen Nutzer, das sind 44,49 Millionen Deutsche über 14Jahren, suchen gezielt online nach Informationen über Computer- undVideogames, Eintrittskarten aller Art, zu Filmen, Serien und Musikauf DVD/Bluray oder per Download bis hin zur passendenUnterhaltungselektronik, vom Flachbildfernseher bis zurHeimkinoanlage. Und das besonders gerne über mobile Angebote: 87,4Prozent der Suchenden sind Nutzer mobiler Webseiten oder Apps, 82,6Prozent Nutzer stationärer Webseiten. Die User sind mit dem Medium sogut vertraut, dass sie oft auch den Kauf direkt anschließend imInternet erledigen, 66,5 Prozent kaufen nach ihrem Suchvorgang dieentsprechenden Produkte ebenfalls im Netz, vor allem in derAltersklasse 20-59 Jahre. Diese starke Bindung an das Internet könntevon Werbungtreibenden der Entertainment-Branche noch stärker werblichgenutzt werden, bisher fließen 76 Prozent der Werbespendings in TV,nur fünf Prozent in Online und ein Prozent in Mobile. Und das, obwohlmehr als ein Drittel dieser Käufer (34,2%) angibt, in Gesprächsrundender Wortführer zu sein - und damit ein wichtiger Ratgeber in ihremFreundeskreis, wenn es um die passende Unterhaltung geht.Auch wenn es um das stimmige Ambiente zuhause geht, ist dasInternet zum wichtigen Berater geworden. 58 Prozent planen in denkommenden zwölf Monaten den Kauf von Möbeln oderHaushaltsgroßgeräten, wie z.B. Kühlschrank oder Waschmaschine, undmehr als jeder zweite Onliner (58,7%) holt sich dazu im VorfeldAnregungen im Netz. Dabei ist das Interesse kaum eine Frage desAlters, selbst 35,1 Prozent der User im Alter 70 Jahre und älterinteressieren sich noch für Einrichtungsgegenstände. Jedoch bleibenMöbel und Wohnungs-Dekor anscheinend immer noch eher ein Frauenthema,55 Prozent der an Einrichtung interessierten Onliner sind weiblich.Egal, ob der Einkauf letztendlich offline oder wie bei über einemViertel (29,4%) der digitalen Nutzer online stattfindet: DigitaleMöbelfans können preislich dabei aus dem Vollen schöpfen, verfügenimmerhin 42,7 Prozent über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommenvon 3.000 Euro oder mehr.Nicht zu vergessen: Die Expertenmeinung aus dem Internet wird auchbeim Thema Auto gerne zu Rate gezogen. Fast 27 Millionen Deutscheüber 14 Jahren und damit 49 Prozent aller Onliner informieren sichregelmäßig zu Neu- oder Gebrauchtwagen, Mietwagen,Navigationssystemen oder der passenden Autofinanzierung. Insbesondereim Alter von 30-49 Jahren rücken diese Produkte in den Fokus derOnliner. Auch beim Kauf im Internet hat diese Altersgruppe die Nasevorn: 43,5 Prozent der Onliner, die Autos und dazugehörige Produktebereits im Internet beziehen, sind in dieser Altersklasse. WichtigesKennzeichen aller digitalen Autofans: Sie mögen überdurchschnittlichgerne Produkte, die als Statussymbol dienen und probieren besondersgerne neue Technologien aus. Diese Begeisterung machen sichAutomobilhersteller auch bereits bei ihren Werbeinvestitionen zuNutze: Online-Werbung rangiert bereits mit 15 Prozent hinter Werbungin TV (44%) und Zeitungen (19%) auf dem dritten Platz, auf MobileAdvertising entfallen zwei Prozent der Werbespendings - dasentspricht fast 16,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2016.Basis für alle vier "facts & figures"-Ausgaben ist dieMarkt-Media-Studie digital facts der AGOF. Für die Analyse wurde diedigital facts 2016-09 herangezogen, nach der 78,0 Prozent, d.h. 54,23Millionen Menschen in Deutschland ab 14 Jahre aktuell im Netz sind.Innerhalb des Erhebungszeitraumes Juli bis September 2016 haben 52,29Millionen Deutsche stationäre Angebote mindestens einmal genutzt, aufmobile Angebote zugegriffen haben insgesamt 43,37 Millionendeutschsprachige Personen ab 14 Jahre.Die neuen Ausgaben der AGOF facts & figures stehen ab sofortkostenfrei unterhttps://www.agof.de/studien/branchenberichte-facts-figures/ alsausführliche Berichtsbände, inklusive Tabellen und Grafiken, zurVerfügung.Die AGOFDie Arbeitsgemeinschaft Online Forschung wurde im Dezember 2002gegründet. Aufgabe und Zweck der AGOF ist es, unabhängig vonIndividualinteressen für Transparenz und praxisnahe Standards in derOnline-Werbeträgerforschung zu sorgen. Die AGOFDie Arbeitsgemeinschaft Online Forschung wurde im Dezember 2002gegründet. Aufgabe und Zweck der AGOF ist es, unabhängig vonIndividualinteressen für Transparenz und praxisnahe Standards in derOnline-Werbeträgerforschung zu sorgen. Dafür erarbeitet sie dienotwendigen Leistungswerte im engen Austausch mit dem Markt undstellt diese in entsprechenden Studien zur Verfügung - und dies nichtnur für das klassische Internet, sondern auch für weitere Segmentedigitaler Medien. Zu diesem Zweck sind die in der AGOF vertretenenführenden Vermarkter in Deutschland in Sektionen organisiert, die inihrem jeweiligem Segment die Konzeption, Bereitstellung undWeiterentwicklung der Reichweitenforschung und Planungsparameter, inZusammenarbeit mit den Marktpartnern, vorantreiben.