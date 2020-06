Jeder zweite Deutsche hält Korruption für weit verbreitet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mehr als die Hälfte der Deutschen hält Korruption hierzulande für sehr verbreitet.



EU-weit glauben das im Schnitt sogar sieben von zehn Menschen, wie aus einer am Mittwoch von der EU-Kommission veröffentlichten Umfrage in den 27 EU-Staaten und Großbritannien hervorgeht. Dass zu enge Verbindungen zwischen Unternehmern und Politik zu Korruption führen, meinen drei Viertel der Europäer. Die Hälfte der Befragten stimmt der Aussage zu, dass viele Politiker und politische Parteien ihre Macht missbrauchen und Bestechungsgelder annehmen.

Viele sind zudem mit dem Stand bei der Bekämpfung von Korruption unzufrieden: Die Hälfte der Befragten war der Ansicht, dass nicht ausreichend dagegen in ihrem Land vorgegangen werde.

Dass Korruption sein alltägliches Leben beeinflusse, sagt jeder Vierte. Im Ländervergleich unterscheiden sich die Werte jedoch stark: So sind es in Deutschland nur 9 Prozent der Befragten - in Rumänien hingegen 64 Prozent. Vier von zehn Europäern sind zudem der Ansicht, dass Korruption in den vergangenen drei Jahren zugenommen habe./apo/DP/eas