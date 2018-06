Jeder zweite Berufstätige denkt über Jobwechsel nach (FOTO)

Eschborn (ots) -- Bessere Bezahlung zählt zu den Top-Gründen für wechselwilligeMitarbeiter- Zufriedene Beschäftigte schätzen vor allem faire ArbeitszeitenZu wenig Geld, zu wenig Wertschätzung, ein schlechtesBetriebsklima: 50 Prozent der angestellten Mitarbeiter sind mit ihremArbeitsplatz so unzufrieden, dass sie sich nach einem neuen Jobumsehen. Wer in Zeiten des Fachkräftemangels gutes Personal an sichbinden will, sollte deshalb auf breiter Ebene über das Wohlbefindenseiner Beschäftigten nachdenken. Unter anderem zu diesem Ergebniskommt eine repräsentative Bevölkerungsbefragung der ManpowerGroupDeutschland.Die gute Nachricht: Die Hälfte aller Befragten ist mit denBedingungen am Arbeitsplatz derzeit noch zufrieden. Dabei steht für45 Prozent der angestellten Mitarbeiter im Vordergrund, dass dievereinbarten Arbeitszeiten eingehalten werden. 44 Prozent sehen dieBezahlung als fair an und 37 Prozent schätzen die flexiblenArbeitszeitmodelle des Arbeitgebers. 34 Prozent der Befragten freuensich darüber, dass es regelmäßig Weiterbildungen gibt. Immerhin noch31 Prozent erachten das eigene Unternehmen als familienfreundlich.Wechselgründe: Mehr Geld und mangelnde AnerkennungDass es für Unternehmen, die gute Mitarbeiter an sich bindenwollen, schon jetzt einiges zu tun gibt, belegen folgende Zahlen: 50Prozent der Studienteilnehmer würden den Job gern schon innerhalb dernächsten zwölf Monate wechseln. Der Hauptgrund für dieUnzufriedenheit ist finanzieller Natur. So geben 22 Prozent derBefragten an, eine Position mit besserer Bezahlung zu suchen. Undauch mangelnde Wertschätzung motiviert zum Jobwechsel: Immerhin 15Prozent der Angestellten haben das Gefühl, dass ihre Leistungen imBetrieb nicht ausreichend anerkannt werden. Zwölf Prozent wollenkündigen, da sie Abwechslung und andere Projekte suchen.Gutes Betriebsklima bindet MitarbeiterAls fast ebenso wichtig empfinden viele Beschäftigte einangenehmes Miteinander im Betrieb: Zwölf Prozent der Befragtenbeklagen ein schlechtes Arbeitsklima und schauen sich deshalb nacheinem neuen Job um. Dazu trägt auch die immer noch mangelndeVereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Neun Prozent der Deutschengeben an, dass sie eine Tätigkeit suchen, bei der sie beides bessermiteinander verbinden können. "Die Ergebnisse zeigen, dass das Gehaltden Mitarbeitern zwar wichtig ist, aber nicht der einzigentscheidende Faktor, der Menschen an ein Unternehmen bindet", sagtHerwarth Brune, Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroupDeutschland. "Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels muss in denFührungsetagen somit vermehrt darüber nachgedacht werden, wie dieMitarbeiter mehr Wertschätzung erfahren und das Betriebsklimadeutlich verbessern werden kann."Mehr zur Studie finden Sie unter: http://ots.de/8YMm8WÜber die UmfrageFür die bevölkerungsrepräsentative Befragung "Jobzufriedenheit2018" wurden online 1.010 Bundesbürger befragt. DasMarktforschungsinstitut Toluna führte sie im April 2018 durch.Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 29.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.Pressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens Hoh / Nicole SchützeWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: manpower@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell