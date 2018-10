Jeder zweite Angestellte schummelt bei der Toilettenpause / Jobware Umfrage-Report 2018: Sorgloser Umgang mit Arbeitszeit und -material? (FOTO)

Paderborn (ots) -Fast jeder zweite Angestellte (48 Prozent) nutzt denToilettengang, um sich eine kleine Pause zu verschaffen oder privatenTätigkeiten nachzugehen. Zu diesem Ergebnis kommt der JobwareUmfrage-Report 2018. So gibt rund ein Drittel der Befragten (33Prozent) an, sich auf dem stillen Örtchen eine Atempause vomtäglichen Arbeitsstress zu genehmigen.Treuer Begleiter ist für viele Angestellte das Smartphone. 15Prozent machen kein Geheimnis daraus, dass sie den Toilettengang zumSpielen und Chatten zweckentfremden. Arbeitgeber sind sich dieserinnerbetrieblichen Aktivitäten bewusst: 33 Prozent vermuten, dassihre Angestellten auf dem stillen Örtchen eine Pause einlegen. Nur 25Prozent glauben, dass ihre Angestellten beim "Business" bleiben.Wenig Vertrauen scheint auch bei der privaten Nutzung vonFirmeneigentum angesagt zu sein: 33 Prozent der Angestellten laden -trotz häufig unklarer Regelung - ihr Smartphone mit dem Firmenstrom.Weitere 30 Prozent gestehen die versehentliche Mitnahme vonKugelschreibern und anderen Büromaterialien.Ähnlich sorglos erfolgt die Preisgabe der persönlichen Daten: Fastneun von zehn Befragten (86 Prozent) haben - trotz des Datenskandalsum Facebook im Frühjahr 2018 - den Umgang mit ihren persönlichenInformationen in den sozialen Netzwerken nicht überdacht. Siebeteuern, schon zuvor achtsam verfahren zu sein.Wird in deutschen Büros immer sorgloser mit Material, Arbeitszeitund Daten verfahren?Die Jobware Karriere-News geben jeden Monat 70.000 Bewerbern undPersonalern die Chance, ihre Meinung zu aktuellen Trends zu äußern.Die Ergebnisse hieraus werden jedes Jahr im Jobware Umfrage-Reportzusammengefasst. Dabei erhebt der Jobware Umfrage-Report keinenAnspruch auf Repräsentativität, versteht sich aber als Barometer fürdie kleinen und großen Fragen rund um das Thema Karriere. ZumUmfrage-Report 2018:https://www.jobware.de/Ratgeber/Jobware-Umfrage-Report.htmlPressekontakt:Christian FleschMarketingleiter & PressesprecherJobware GmbHTechnologiepark 3233100 PaderbornFon: 05251 / 5401 - 130Fax: 05251 / 5401 - 111presse@jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell