Jeder vierte Hochschulabschluss in Ingenieurwissenschaften

Wiesbaden (ots) - Im Prüfungsjahr 2017 (Wintersemester 2016/2017und Sommersemester 2017) erwarben rund 502 000 Absolventinnen undAbsolventen einen Hochschulabschluss an deutschen Hochschulen. Damitist deren Zahl seit 2001 kontinuierlich angestiegen, im Vergleich zu2016 um 2 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, wurden 40 % der Examen in der Fächergruppe Rechts-,Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abgelegt. Gut jeder vierteAbschluss (26 %) entfiel auf die FächergruppeIngenieurwissenschaften.Jeweils 11 % der Hochschulabschlüsse wurden in den FächergruppenMathematik und Naturwissenschaften beziehungsweiseGeisteswissenschaften erworben. Auf die FächergruppeHumanmedizin/Gesundheitswissenschaften entfielen 6 % derAbsolventinnen und Absolventen. Zusammengefasst erreichten dieübrigen Fächergruppen Sport, Agrar-, Forst- undErnährungswissenschaften, Veterinärmedizin sowie Kunst,Kunstwissenschaft einen Anteil von 7 % an allen Abschlüssen.Rund die Hälfte aller Examen (252 300) führte im Prüfungsjahr 2017zu einem Bachelorabschluss (ohne Lehramt). Im Vergleich zum Vorjahrstieg die Zahl der Bachelorabschlüsse leicht um 1 %. Während sich dieZahl der Masterabschlüsse um 10 % auf 136 500 erhöhte, blieb die Zahlder Lehramtsprüfungen mit 44 000 Abschlüssen weitgehend konstant.Rückgänge gab es jeweils bei den Promotionen (-3 % auf 28 400), denherkömmlichen universitären Abschlüsse wie zum Beispiel Diplom (-7 %auf 32 100) und den herkömmlichen Fachhochschulabschlüsse (-17 % auf8 200).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Hochschulstatistik, Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 40,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell