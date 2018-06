Jeder vierte Flüchtling ist in Arbeit: Zahlen Flüchtlinge auch Steuern? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -- Steuerpflichtig sind in der Regel alle Personen, die inDeutschland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalthaben. Das trifft auch auf Flüchtlinge, Asylsuchende oderEinwanderer zu. Somit muss jeder Erwerbstätige Steuern zahlen,egal ob Flüchtling oder Einwanderer, wenn er nicht alsMinijobber arbeitet oder unter dem Lohnsteuerfreibetrag seinerSteuerklasse liegt.- Uneingeschränkt arbeiten dürfen in Deutschland allerdings nurdiejenigen, die einen bestimmten Aufenthaltstitel bekommen.Jeder Vierte der seit 2015 nach Deutschland gekommenenerwerbsfähigen Flüchtlinge geht einer Beschäftigung nach, so eineStudie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).Insbesondere im Bereich der Gastronomie, der Sicherheitsbranche undauf dem Bau finden Flüchtlinge Arbeit. Doch wie sieht es mit derBesteuerung aus? Und ab wann dürfen Flüchtlinge überhaupt arbeiten?Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)klärt auf.Wer muss in Deutschland Steuern zahlen?Jeder, der in Deutschland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichenAufenthalt hat, muss Steuern zahlen. Das gilt auch für Flüchtlingeoder Asylsuchende. Wer in Deutschland eine Arbeitserlaubnis hat undarbeiten geht, zahlt - wie jeder andere Arbeitnehmer auch -Lohnsteuer. Dabei ist es egal, ob man Flüchtling, Asylsuchender oderEinwanderer ist. Steuern muss jeder zahlen, wenn er nicht alsMinijobber arbeitet oder unter dem Lohnsteuerfreibetrag seinerSteuerklasse liegt.Ab wann dürfen Flüchtlinge arbeiten?Nach der Einreise in das Bundesgebiet werden die jeweiligenPersonendaten in das Melderegister eingetragen und dasBundeszentralamt für Steuern automatisch informiert, um eineSteuer-Identifikationsnummer zu vergeben. Der Erhalt derSteueridentifikationsnummer ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einempositiven Aufenthaltsbescheid. Denn: Nur mit einem bestimmtenAufenthaltstitel darf man in Deutschland uneingeschränkt arbeiten undmuss dann auch Steuern zahlen.Mit welchem Aufenthaltstitel darf man arbeiten?a) Bei einem laufenden Asylverfahren erteilt das Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge (Bamf) nur eineAufenthaltsgestattung. Damit darf der Asylsuchende bis zurEntscheidung in Deutschland leben und unter bestimmtenBedingungen arbeiten. Allerdings gilt für alle Personen, die inAufnahmeeinrichtungen leben, ein Arbeitsverbot. Dies betrifftdie meisten Bewerber in den ersten sechs Wochen nach ihrerAnkunft sowie Menschen aus sicheren Herkunftsländern, die nachdem 31.08.2015 einen Asylantrag gestellt haben.b) Personen, deren Asylantrag abgelehnt, die Ausreise jedochausgesetzt wurde, erhalten von der Ausländerbehörde in derRegel eine Duldung. Mit dieser Duldung dürfen sie unterbestimmten Bedingungen arbeiten. Gleiches gilt für Menschen,die aus sicheren Herkunftsländern stammen und deren nach dem31.08.2015 gestellter Asylantrag abgelehnt worden ist.c) Anerkannte Asylbewerber, die vom Bamf einen positiven Bescheiderhalten haben, dürfen als Beschäftigte oder Selbstständige inDeutschland arbeiten und müssen demnach auch regulär Steuernzahlen.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)ist mit mehr als 950.000 Mitgliedern und bundesweit rund 3.000Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLHstellt zudem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Vondrei zertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zweivon der VLH.1972 gegründet, erstellt die VLH für ihre Mitglieder dieEinkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichenBeratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitFritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a. d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: https://www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., übermittelt durch news aktuell