Unterföhring (ots) - Wer holt sich die goldene Kokosnuss? Noch fünf Promis sind am Mittwoch, 29. April 2020, um 20:15 Uhr, bei "Promis unter Palmen" im Rennen um die 100.000 Euro-Siegprämie. Ab jetzt heißt es: keine taktischen Teamabsprachen mehr - denn jeder kämpft gegen jeden! Den Finalisten Janine Pink, Carina Spack, Matthias Mangiapane, Tobi Wegener und Bastian Yotta wird spielerisch noch einmal alles abverlangt.Im Finale kommt es in SAT.1 zum großen Wiedersehen: Die bereits ausgeschiedenen Promis Désirée Nick, Claudia Obert, Ronald Schill, Eva Benetatou und Ennesto Monte sind dabei, wenn der Sieger gekürt wird. Claudia Obert: "Jetzt wollen wir mal sehen, was der Abend bringt - hoffentlich keine warmen Getränke!" La Nick trägt zur Feier des Tages sogar ein Kleid der Obert-Couture. "Die besten Freundinnen sind doch jene, mit denen man mal ordentlich zanken kann!"Erfolgreiche Premiere: Bis zu sieben Millionen Zuschauer versammelten sich zum "High Quality Trash" wöchentlich vor den TV-Geräten und sorgen für herausragende Marktanteile von bis zu 21,2 Prozent (Z. 14-49 J.), mit über 35 Millionen Videoviews über sämtliche digitalen Plattformen ist "Promis unter Palmen" auch online ein Hit.Die Finalisten:Tobi Wegener: Drohte am Anfang zwischen all den Egozentrikern fast unterzugehen, mauserte sich durch sein großes Herz zum Publikumsliebling. Keiner ging so sehr an seine Grenzen wie der Tobinator: "Ich habe mich selbst noch einmal anders kennengelernt. Ich bin stolz, es bis hierhin geschafft zu haben. Ich würde es jederzeit noch einmal machen."Janine Pink: "Ich bin die Schweiz!" Die "Promi Big Brother"-Gewinnerin hielt sich aus Streitereien größtenteils raus, "überlebte" zwei Nominierungen. "Es kommt immer anders, als man denkt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich heute hier noch sitze."Carina Spack: Mit 23 das ehrgeizige Küken unter den Promis, deren Talent laut Désirée Nick einzig in ihrer eindrucksvollen Oberweite liegt. Bildete im Haus Allianzen mit Yotta. Verbal vergaloppierte sie sich des Öfteren. Und, aufgeregt, Carina? "Ich bin jetzt echt nervös."Matthias Mangiapane: Dramaqueen und Fähnchen im Wind. Einstiger Schatten von La Nick. Wechselte aber schnell die Seiten, als deren Stern in Thailand zu sinken drohte. "Die größte Konkurrenz sehe ich in Bastian und Carina. Ich hoffe natürlich auf den Sieg!"Bastian Yotta: Für den Miracle-Morning-Man zählt nur der Sieg. Egal wie. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Ronald Schill: "Er hat diesen dumpfen Drang nach dem Triumph." "Sektenführer" (Zitat Obert) Yotta: "Ich kann nur jedem empfehlen, hier teilzunehmen - es ist eine unglaubliche Erfahrung.""Promis unter Palmen" 360 Grad: Sowohl auf sat1.de als auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird die Show umfangreich begleitet. Auf IGTV kommentiert YouTuberin Raffa ("Raffas Plastic Life") in ihrer Show "Raffas Recap" die Geschehnisse aus der Villa spitzzüngig. Den offiziellen Podcast zur SAT.1-Show liefern Dr. Elena Gruschka und Max Richard Leßmann mit "Niemand muss ein Promi sein"."Promis unter Palmen"-Presseseite: http://presse.sat1.de/pup"Promis unter Palmen", Finale, produziert von Endemol Shine Germany, am Mittwoch, 29. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & Fiction Christiane Maske Tel. +49 (89) 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comPromi-PR "Promis unter Palmen":Burda und Fink GmbH Petra Fink-Wuest Tel: +49 (89) 890649112 / pf@burda-fink.deBildredaktion:Jasmina Weiss Tel. +49 (89) 9507-1126 / Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4582610 OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell