Jeder fünfte Pauschalurlauber auf Fuerteventura wählt Fünfsternehotel (FOTO)

München (ots) -- Auf Mallorca buchen Reisende häufiger Dreisternehotels als aufanderen Inseln- Pauschalurlaubstag auf Teneriffa am günstigsten, aufFuerteventura am teuerstenJeder fünfte Pauschalreisende übernachtet auf Fuerteventura ineiner Unterkunft mit fünf Sternen.* Der Anteil der Buchungen für einLuxushotel in den Sommerferien 2017 ist dort so groß wie auf keineranderen der beliebtesten europäischen Pauschalreiseinseln und auchgrößer als 2016: Im vergangenen Jahr entschieden sich CHECK24-Kundennur halb so oft für ein Fünfsternehotel auf Fuerteventura.Die Wahl der gut ausgestatteten Hotels macht sich auch beim Preisbemerkbar: Unter den fünf meistgebuchten europäischen Inseln ist einPauschalurlaubstag auf Fuerteventura mit durchschnittlich 86 Euro proPerson am teuersten. Am günstigsten ist er auf Teneriffa (Ø 73 Euro),obwohl auch dort drei Viertel der Reisenden in Vier- oderFünfsternehotels übernachten.Dreisternehotels auf Mallorca beliebter als auf anderen InselnLuxushotels mit fünf Sternen sind Mallorca-Urlaubern wenigerwichtig: Zwar verbringt die Hälfte der Pauschalreisenden auch auf derspanischen Insel den Urlaub in einem Viersternehotel, 44 Prozentwählen aber Hotels mit drei oder weniger Sternen - so viele wie aufkeiner anderen betrachteten Insel.Obwohl Urlauber auf Mallorca häufiger Hotels mit geringererSternekategorie buchen, ist ein Pauschalurlaubstag vergleichsweiseteuer: Mit durchschnittlich 81 Euro pro Tag und Person zahlenPauschaltouristen auf der beliebten Partyinsel so viel wie Urlauberauf Kreta (Ø 81 Euro). Dort liegt der Anteil der gebuchten Vier- undFünfsternehotels allerdings bei über 70 Prozent.*Betrachtet wurden alle Pauschalreisebuchungen im Januar 2017 überCHECK24.de für einen Aufenthalt auf einer europäischen Insel in denSommerferien 2017 (22.06. - 11.09.)