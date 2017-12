Jeder fünfte Deutsche verschenkt zu Weihnachten ein E-Book (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Bücher gehören zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken,inzwischen auch in der elektronischen Variante // Als daspersönlichere Geschenk gilt aber noch immer das gedruckte Buch //Mehr als die Hälfte der Deutschen hat bereits ein E-Book gelesen //Die Mehrheit bevorzugt das Lesen mit einem E-Reader // PwC-ExperteBallhaus: "Wir brauchen neue Formate und nutzerfreundlicheVertriebsmodelle für den E-Book-Markt"Bücher sind ein ausgesprochen beliebtes Geschenk zu Weihnachten -bei 65 Prozent der Deutschen liegen sie zum Fest unter demTannenbaum. Noch überwiegt mit 45 Prozent zwar die gedruckte Varianteals Buchpräsent, doch E-Books holen im Markt kräftig auf: Bereits 20Prozent der Bürger wollen zum Weihnachtsfest 2017 mindestens einelektronisches Buch an die Familie oder Freunde verschenken. Das sindErgebnisse einer repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC unter 1.000 Bundesbürgern. DerGeschenketrend 2017 spiegelt damit die allgemeine Entwicklung imBuchmarkt wider: In den vergangenen vier Jahren ist die Zahl derE-Book-Nutzer deutlich gestiegen - während sie in derVergleichsbefragung 2013 noch bei 30 Prozent lag, geben heute 38Prozent der Bürger an, dass sie regelmäßig oder hin und wiederdigital Bücher lesen. Mehr als die Hälfte der Deutschen hat zumindestschon einmal in einem E-Book geschmökert."Das E-Book gewinnt an Bedeutung in der Branche, obwohl es dasgedruckte Buch auch auf lange Sicht zumindest im Bereich ConsumerBooks noch nicht ablösen wird", prognostiziert Werner Ballhaus,Leiter des Bereichs Technologie, Medien und Telekommunikation beiPwC. "Wie unser German Entertainment & Media Outlook zeigt, macht derUmsatz mit E-Books in 2016 mit knapp 400 Millionen Euro noch einenrelativ geringen Anteil von 8,7 Prozent des gesamten ConsumerBuchmarktes aus. Bis zum Jahr 2021 gehen wir von einer Steigerung aufknapp 600 Millionen Euro aus, während die Einnahmen aus dem Verkaufgedruckter Bücher im Durchschnitt sinken werden. Für die Branchekommt es künftig darauf an, neue innovative Formate undnutzerfreundliche Vertriebsmodelle zu entwickeln", so Ballhaus.Die Vorteile von E-Books: Umweltfreundlich, modern, unkompliziertAls Geschenk scheint das E-Book wegen seiner praktischen Vorteilezu überzeugen. Nach Angaben der Käufer spricht in erster Linie dafür,dass der Beschenkte lieber die digitale Variante liest (59 Prozent).Als weitere Vorzüge führen die Befragten an, dass E-Books imVergleich zum gedruckten Buch umweltfreundlicher sind (39 Prozent),als moderner gelten (35 Prozent) und unkompliziert zu besorgen sind(34 Prozent). Den Titel des Buches können sich die Beschenkten meistselbst aussuchen - während 61 Prozent der Käufer einen Gutscheinüberreichen, mit dem der Empfänger freie Wahl im E-Book-Store hat,entscheiden sich lediglich 39 Prozent für einen konkreten Titel.Ein E-Book-Geschenk gilt als weniger persönlichDoch die Optik spielt bei der Auswahl zwischen der gedruckten undelektronischen Form im Weihnachtsgeschäft 2017 eine wichtige Rolle:Knapp die Hälfte der Bürger will kein E-Book verschenken, weil siefinden, dass ein gedrucktes Buch schöner anzusehen ist. Gründe gegenden Kauf von E-Books sind auch, dass sie als zu unpersönlich gelten(25 Prozent) und sich nicht als Geschenk verpacken lassen (18Prozent). Eine Rolle spielt häufig ebenso, dass sich daselektronische Buch im Freundes- oder Familienkreis noch nichtdurchgesetzt hat (42 Prozent).Nutzer schätzen Komfort: E-Reader sind das bevorzugte MediumWer sich einmal auf ein E-Book eingelassen hat, scheint von seinenVorteilen überzeugt zu sein: Nur drei Prozent der Studienteilnehmergeben an, dass sie nach einmaligem Ausprobieren nicht mehr digitallesen wollen - meist, weil sie das haptische Erlebnis schätzen, dasihnen nur ein Buch aus Papier bieten kann.Zum Lesen der elektronischen Bücher bevorzugen die meisten derBefragten (67 Prozent) E-Reader, die sich im Markt durchgesetzthaben. Deren Lesekomfort schätzen vor allem diejenigen, die häufigelektronisch lesen. Ein Teil der Nutzer liest auch auf Smartphoneoder Tablet (54 bzw. 52 Prozent). Notebook oder PC sind dagegendeutlich weniger beliebt, werden aber häufig zum Einstieg in dasMedium E-Book genutzt. Bei den E-Readern hat sich Kindle alsMarktführer durchgesetzt, den auch 76 Prozent der Befragten bereitsgenutzt haben. Ihm folgt Tolino mit einem Nutzeranteil von 33 Prozentauf Platz zwei, während die anderen Anbieter nur eine untergeordneteRolle im Buchmarkt spielen."Der E-Book-Markt profitiert davon, dass die Lesegeräte sich indeutschen Haushalten durchsetzen konnten, orientiert sich im Formataber immer noch am klassischen Buch. Interaktive Formate sindbeispielsweise eher selten zu finden. In Zukunft wird es für dieEntscheider im Digital- und E-Book-Geschäft noch stärker darum gehen,neue Strategien und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die denBedürfnissen des digitalen Lesers entgegenkommen und ihm einbesonderes Leseerlebnis garantieren", bilanziert Werner Ballhaus.Die vollständigen Ergebnisse der Befragung finden Sie unter:www.pwc.de/ebooks2017Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. 