Jeder fünfte Büroangestellte macht kaum Mittagspause (FOTO)

Berlin (ots) -- Jeder fünfte Büroangestellte macht kaum Mittagspause- Laut einer Umfrage von Deliveroo verbringt fast ein Drittelseine Mittagspause am Arbeitsplatz- Gründe sind Bequemlichkeit, Zeitdruck und fehlende Angebote- Für knapp 80% stellen Lieferdienste eine gute Alternative darImmer mehr Büroangestellte haben keinen Zugang zu einerfirmeneigenen Kantine. Wie wirkt sich das fehlende Angebot fürMitarbeiter auf die Mittagspause und Essensgewohnheiten amArbeitsplatz aus? Anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April hatder Essenslieferdienst Deliveroo eine repräsentative Befragung*unter 1.038 deutschen Büroangestellten durchgeführt, die keinenZugang zu einer firmeneigenen Kantine haben.Fast jeder fünfte Angestellte macht kaum Mittagspause19 Prozent der deutschen Büroangestellten gönnen sich nur maximalzweimal pro Woche eine Mittagspause. Jeder 14. (7 Prozent) findetdazu überhaupt keine Zeit. Vor allem die Unternehmenslenker arbeitendurch: Jeder Zehnte verzichtet auf eine Arbeitsunterbrechung. Es sindvor allem die Jüngeren, die anders denken und handeln: Fast zweiDrittel (65 Prozent) der 25- bis 35-Jährigen nehmen sich jeden Mittageine Auszeit. Bei den 55- bis 65-Jährigen sind es hingegen nur 55Prozent.Jeder Siebte verbringt täglich seine Mittagspause am SchreibtischDoch Mittagspause heisst noch lange nicht auch Pause vomSchreibtisch. Fast ein Drittel (32 Prozent) der Büroangestelltenverbringt seine Mittagspause überwiegend am Arbeitsplatz, jederSiebte (14 Prozent) sogar täglich. Vor allem Angestellte ohneLeitungsfunktion (16 Prozent) verlassen mittags ihren Schreibtischnicht.Gründe: Bequemlichkeit und ZeitdruckWas hält die Büroarbeiter am Schreibtisch? Für 51 Prozent, vorallem Männer, ist es pure Bequemlichkeit, für 47 Prozent derZeitdruck und für 33 Prozent der Mangel an Firmenangeboten. ImManagement ist der Zeitdruck mit 52 Prozent bzw. 62 Prozent derHauptgrund, die Pause am Arbeitsplatz verbringen.Für knapp 80% stellen Lieferdienste eine gute Alternative darDennoch ist die Mehrheit (57 Prozent) der Meinung, sich im Bürogesund zu ernähren. Auch bei Deliveroo ist ein Anstieg von 73% beiBestellungen der Kategorie "gesund" in den letzten 6 Monaten zuverzeichnen. Jeder dritte Büroangestellte (34 Prozent) nutztLieferdienste wie Deliveroo bereits, für knapp 80% stellen sie einegute Alternative dar.Valentina Slaviero, Head of Marketing Germany bei Deliveroo sagt:"Über 450 Firmen nutzen deutschlandweit unsere speziellenFirmenkonditionen. Im letzten Jahr konnten wir hierdurch ein Wachstumvon über 200% bei unseren Mittagsbestellungen verzeichnen."*umgesetzt von dem Meinungsforschungsunternehmen Innofact imAuftrag des Essenlieferdienstes Deliveroo