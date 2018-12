Jeder dritte Mann hatte schon einmal Beschwerden beim Sex / Studie über sexuelle Gesundheitsprobleme von Männern (FOTO)

London/Hamburg (ots) -Haben Männer Beschwerden vor, bei oder nach dem Sex? Wie gehen siemit ihren sexuellen Gesundheitsproblemen um? Suchen sie Hilfe, wennja, wo? Im Rahmen einer repräsentativen Studie hat dasMarktforschungsinstitut Splendid Research im Auftrag derOnline-Arztpraxis DrEd rund 500 Männer zwischen 20 und 50 Jahren überihre sexuellen Gesundheitsprobleme befragt.Das Ergebnis: Jeder dritte Mann hatte schon einmal Beschwerdenbeim Sex. Dabei sind Erektionsprobleme (12 Prozent), ein vorzeitigerSamenerguss (11 Prozent) oder Schmerzen (13 Prozent) die häufigstenangegebenen Probleme.Diagnose aus dem Web?Auch im Gesundheitsbereich zeigt sich der Trend derDigitalisierung: Wer Rat sucht, recherchiert vor allem im Internet(53 Prozent). Nur jeder Vierte (25 Prozent) geht zum Arzt und 10Prozent der Männer wenden sich an einen Therapeuten.Beverley Kugler, ärztliche Leiterin Deutschland derOnline-Arztpraxis DrEd.com, weiß: "Vielen Männern sind ihreBeschwerden, speziell bei diesen Themen, unangenehm. Sie möchtennicht zum Arzt gehen, dabei dürfen gerade Beschwerden, wie erektileDysfunktion, kein Tabu sein. Schließlich geht es um die Gesundheitund auch ein Stück weit um Lebensqualität."Laut der Studie spricht knapp die Hälfte der Männer (46 Prozent),die den Arztbesuch meiden, mit ihrem Partner oder ihrer Partnerinüber ihre Probleme. Fast jeder Vierte (23 Prozent) behält seineSorgen ganz für sich und redet mit niemanden.Diskret auf DistanzGesundheitsbeschwerden wie erektile Dysfunktion können Symptomefür ein anderes zugrunde lieges Leiden, wie zum Beispiel eineHerz-Kreislauf-Erkrankung oder Diabetes sein. Deshalb ist es wichtig,die möglichen Ursachen für die Beschwerden mit einem Arzt abzuklären.Doch was senkt die Hemmschwelle, damit sich Kranke dem Arztanvertrauen? Wie müssen medizinische Beratungsangebote aussehen,damit sie gerade bei vermeintlich "peinlichen Problemen" den Zugangzu medizinischer Beratung erleichtern? Den Ergebnissen der Studiezufolge scheinen besonders telemedizinische Services eine Lösung zusein. Jeder zweite Betroffene (50 Prozent) spricht sich für einenmedizinischen Online-Fragebogen aus, gefolgt von Online-Sprechstundenper Video (29 Prozent), Chat (28 Prozent) oder einem Telefongesprächmit dem Arzt (20 Prozent).Alle Ergebnisse der Studie, zusätzliche Details sowie weitereGrafiken finden Sie hier: http://ots.de/wCA5WbÜber DrEdDrEd ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen fürPatienten in Deutschland und Europa. Die Online-Arztpraxis wurde vonDavid Meinertz (CEO) in London (UK) gegründet und wird von der HealthBridge Ltd. betrieben. Seit dem Start im Jahr 2011 wurden über 2Millionen Beratungen und Behandlungen für Patienten aus Deutschland,Österreich, Schweiz, England, Irland und Frankreich durchgeführt. Dieangestellten Ärzte beraten und behandeln Patienten zeit- undortsunabhängig per Internet, Telefon und Video. Aktuell behandeltDrEd (www.DrEd.com/de) in Deutschland über 30 Indikationen aus denBereichen Männer- und Frauengesundheit, Innere Medizin sowie derAllgemein- und Reisemedizin. Patienten können sich 24 Stunden, 7 Tagedie Woche über ihr verschlüsseltes Patientenkonto an dieOnline-Arztpraxis wenden. Der telefonische Patientenservice istMontag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr unter +49 (0) 40 8740 8254erreichbar.Die Online-Arztpraxis ist bei der englischen Aufsichtsbehörde fürArztpraxen, der "Care Quality Commission" (CQC), registriert undrichtet sich unter anderem nach den Vorgaben und Empfehlungendeutscher wissenschaftlicher Institute, wie dem Robert Koch Institutund der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen MedizinischenFachgesellschaften e.V. (AWMF).Pressekontakt:Victoria MeinertzDrEdTelefon: +49 (0) 711 8998 9005E-Mail: Victoria@DrEd.comOriginal-Content von: DrEd, übermittelt durch news aktuell