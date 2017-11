Jeder achte Grundversorger erhöht oder senkt den Strompreis zum Jahreswechsel (FOTO)

München (ots) -- Bundesländer: Grundversorgung wird v. a. in Baden-Württembergund NRW teurer- Städte: Preiserhöhungen z. B. in Bochum und Heidelberg,Senkungen in Leipzig und FFM- Durchschnittlicher Strompreis auf Allzeithoch - Anbieterwechselspart aktuell Ø 267 EuroAm hohen Strompreisniveau für Verbraucher ändert sich zumJahresbeginn 2018 wenig. 55 Grundversorger haben Preiserhöhungen umdurchschnittlich 2,9 Prozent angekündigt. Dem stehen Preissenkungenbei 56 Versorgern um durchschnittlich 2,3 Prozent gegenüber. UntermStrich passt somit etwa jeder achte der knapp 900 Grundversorgerseine Preise an.*"Wir gehen davon aus, dass der Strompreis auch im kommenden Jahrauf seinem sehr hohen Niveau verharrt", sagt Dr. Oliver Bohr,Geschäftsführer im Bereich Energie bei CHECK24.de. "Trotz dergeringeren Kosten bei EEG-Umlage und Netznutzungsentgelten haben dieStromgrundversorger bislang keine flächendeckenden Senkungenangekündigt."Die meisten Grundversorger, die ihre Preise erhöhen, beliefernVerbraucher in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Teurerwird es unter anderem in Bochum und Heidelberg. Von Preissenkungenprofitieren dagegen Grundversorgungskunden in Sachsen und Bayernbeispielsweise in Leipzig und Rosenheim. Daneben wird Strom z. B.auch für Verbraucher in Frankfurt am Main zum Jahreswechsel billiger.Strompreis nach wie vor auf Rekordniveau - Alternativtarife 17Prozent günstiger als GrundversorgungDer Strompreis für Endkunden hält sein Rekordniveau. Im November2017 kosteten 5.000 kWh im Schnitt 1.427 Euro. Die Differenz zwischender Grundversorgung und den Tarifen alternativer Stromanbieterbeträgt 17 Prozent oder 267 Euro.**"Verbraucher sollten aktiv werden und den Anbieter wechseln,gerade wenn sie noch teuren Strom aus der Grundversorgung beziehen",sagt Bohr. "Andernfalls verschenken sie mehrere hundert Euro imJahr."*Tabellen mit aktuellen Strompreisänderungen der Grundversorgerunter http://ots.de/fkVPd**Der CHECK24-Strompreisindex berücksichtigt pro Netzgebiet diePreise aller Grundversorgungstarife, des jeweils günstigsten Tarifsdes Grundversorgers sowie der zehn günstigsten Alternativanbieter proNetzgebiet. Die Preisberechnung basiert auf dem durchschnittlichenJahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts (5.000 kWh) und erfolgteinmal im Monat. Die Gewichtung wird jährlich anhand desMonitoringberichts der Bundesnetzagentur angepasst.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1173, philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell