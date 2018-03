Jeder Zehnte zahlt nicht pünktlich - was sind die Folgen für Unternehmer? (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Zahlungsmoral der Deutschen ist schlecht - jeder Zehnte zahltnicht pünktlich. Bis es für die Konsumenten ernst wird, vergeht vielZeit: von drei Mahnungen bis hin zum Inkasso- oder gerichtlichenMahnverfahren. Das kann für Kleinunternehmer und Handwerkerdramatische Folgen haben.Acht Uhr abends: Robert W. kommt nach Hause und hängt seinenBlaumann an den Haken. Feierabend - falsch gedacht! Nachdem er zehnStunden auf der Baustelle hart geschuftet hat, fällt für denselbstständigen Maurer nun die Buchhaltung an: Rechnungen schreiben,Zahlungseingänge prüfen, Mahnungen verschicken. "Für denRechnungskram hatte ich neben der Arbeit auf der Baustelle eigentlichgar keine Zeit mehr. Und wenn jemand seine Rechnung nicht zahlte, kamich noch mehr in die Bredouille", erzählt er. Der Maurer undFamilienvater litt jahrelang unter dem Problem. Denn das Geld warknapp und für die Familie hatte er viel zu wenig Zeit.Dominoeffekt: Unternehmer verschulden sich selbstSo wie Robert W. geht es offenbar vielen Selbstständigen: LautCoface-Studie sind fast vier von fünf Unternehmen in Deutschland vonZahlungsverzögerungen betroffen. Dabei warten die Unternehmer nichtnur auf Auszahlungen für die eigene erbrachte Leistung - auchanfallende Kosten für Mitarbeiter oder teures Material müssen sievorstrecken. Das große Problem: Die Unternehmer verschulden sichdadurch selbst. Über 20.000 Unternehmen in Deutschland gehen sojährlich bankrott. "Bis ich mein Geld erhielt, hat es oft langegedauert. Erst nach der dritten Mahnung darf man ein gerichtlichesMahnverfahren einleiten. Das kostete dann richtig Nerven und nochmehr Geld!", so die Erfahrungen von Robert W.Nicht lange quälen: Abhilfe schaffen!Als es für ihn zu viel wurde, hat der Maurer endlich eine Lösunggefunden: Er hat sich professionelle Unterstützung gesucht, die ihnbeim Rechnungs- und Forderungsmanagement entlastet. Seitdem ich mitder Deutschen Verrechnungsstelle zusammenarbeite, habe ich einfachmehr Zeit und weniger Ärger. Die DV kümmert sich komplett um dieAbwicklung der Rechnungen und ich bin damit automatisch vorZahlungsausfällen geschützt!" Nun kann sich der Bauarbeiter wiederauf das konzentrieren, was er mag: Sein Handwerk.Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz Vermögensaufbaufür jeden!" Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten findenSie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell