Jeder Vierte nimmt Medikamente nicht wie verordnet ein - gerade bei Antibiotika ist das besonders gefährlich

Berlin (ots) - Jeweils etwa ein Viertel der Bevölkerung (23Prozent) hat im Jahr 2016 die Einnahme von Medikamenten vergessenoder ein Medikament ohne Rücksprache mit einem Arzt oder Apothekervorzeitig abgesetzt, weil es schnell wieder besser ging. Zu diesemErgebnis kommt eine repräsentative Meinungsumfrage des DeutschenGesundheitsmonitors des BAH im vierten Quartal 2016. DasMarktforschungsunternehmen Nielsen führt diese Umfragevierteljährlich im Auftrag des Bundesverbandes derArzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) durch. Insbesondere beiAntibiotika ist eine eigenmächtige, vorzeitige Absetzung sehrgefährlich und sollte daher gut überlegt sein."Ein Antibiotikum sollte man immer strikt nach Anweisung desArztes einnehmen", sagt Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaftbeim BAH. Das gelte auch dann noch, wenn die Krankheitssymptome schonabgeklungen seien. Nur bei einer ausreichend hohen Konzentration imKörper könne das Antibiotikum seine volle Wirkung entfalten. Nur dannsei die Wahrscheinlichkeit hoch, alle krank machenden Bakterien auchwirklich zu beseitigen, so Kroth.Und: "Bei einer vorzeitigen Absetzung drohen nicht nurKomplikationen für die aktuelle Erkrankung. Auch die Gefahr, dass dieBakterien gegen das Antibiotikum resistent werden, das dann beikünftigen Erkrankungen nicht mehr wirkt, ist hoch", ergänzt Kroth.Laut World Health Organization (WHO) haben Antibiotika-Resistenzenin den letzten Jahren zugenommen. Wer Antibiotika nicht wie verordneteinnimmt, trägt zu dieser Entwicklung bei.Über den Deutschen Gesundheitsmonitor des BAH:Der Deutsche Gesundheitsmonitor des BAH besteht aus drei Modulen:Der Deutsche Gesundheitsindex spiegelt als Kernstück regelmäßig dieAntworten der deutschen Bevölkerung auf Fragen zur Gesundheit und zumallgemeinen Wohlbefinden wider. Der Image-Monitor Gesundheitssystembildet ebenfalls regelmäßig das Vertrauen der Bevölkerung in dieAkteure des Gesundheitswesens ab. Variierende Brennpunktthemenreflektieren die Meinung zu aktuellen Themen. Weitere Informationenzum Deutschen Gesundheitsmonitor des BAH finden sich auf der Websitedes BAH.Über den BAH:Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 450Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Pressekontakt:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127kortland@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V., übermittelt durch news aktuell