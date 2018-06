Jeder Tropfen zählt: Blutspendeaktion bei Santander (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -Santander geht in Vorleistung - und das nicht nur beiFinanzierungen, sondern auch für den Weltblutspendetag am 13. Juni.Denn heute fand bereits zum elften Mal im Rahmen der "We areSantander"-Woche eine der größten Blutspendeaktionen in der Regionstatt. Dabei kamen 86 Liter Blut von über 170 Spendern fürlebensrettende Maßnahmen zusammen.Damit auch in diesem Jahr möglichst viele Santander Mitarbeitereine mobile Blutspende am Arbeitsplatz abgeben konnten, richtetensich geschulte Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit Liegenund medizinischen Geräten für einen Tag in der Unternehmenszentraleund dem Bankgebäude im Nordpark häuslich ein. Auch außerhalb vonMönchengladbach waren die Mitarbeiter in den Filialen zur Blutspendeaufgerufen. Besonders erfreulich: Von den über 170 Blutkonservenkamen in diesem Jahr alleine 36 von Erstspendern.Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch im Laufe seines LebensBlutplasma benötigt, liegt bei 86 Prozent. Zurzeit spenden jedoch nurdrei Prozent der Bevölkerung ihr Blut, weshalb es immer wieder zuEngpässen kommt. Aus diesem Grund hat die Weltgesundheitsorganisation(WHO) den Weltblutspendetag ausgerufen, der an die Notwendigkeiterinnern soll, Blut zu spenden. "Soziale Verantwortung zu übernehmenist Teil unserer Unternehmenskultur. Gerne ermutigen wir dieMitarbeiter, sich für Andere einzusetzen und durch eine BlutspendeLeben zu retten", erläuterte Thomas Sürth, Direktor Human ResourcesSantander.Die Blutspendeaktion fand im Rahmen der alljährlichen "We areSantander Woche" statt, einer Aktionswoche, die von der SantanderGruppe weltweit zeitgleich in allen Ländern durchgeführt wird, indenen das Unternehmen vertreten ist.Mehr Informationen finden Sie unter: http://presse.santander.deBanco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende 2017 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagenund Investmentfonds) von 986 Milliarden Euro. Santander hat weltweitetwa 133 Millionen Kunden, 13.700 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. 2017 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von6,619 Milliarden Euro, eine Steigerung um 7 Prozent zumVorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut istin Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanziererin den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch beiKonsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischenBanco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. WeitereInformationen finden Sie unter www.santander.dePressekontakt:Dennis NeelsenCommunications02161 690-8598Dennis.Neelsen@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell