Jeder Mensch hat ein Recht auf individuelle Bildung, erklärt der UNESCO-Bericht des MGIEP

März 2022 (ots/PRNewswire) -Neue globale Studie fordert politische Entscheidungsträger auf, die Bildungssysteme neu zu bewertenRegierungen, Bildungspolitiker und hochrangige Entscheidungsträger müssen anerkennen, dass personalisierte Bildung ein Anspruch und ein Menschenrecht für jeden Lernenden ist, so das UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) in seinem neuen Bericht „Reimagining Education", der heute veröffentlicht wurde.Der neue globale ISEE-Bericht (International Science and Evidence Based Education Assessment) weist auf eine Bildung hin, die einen kognitiv-emotionalen Lernansatz verfolgt, und darauf, dass bildungspolitische Entscheidungen in Zukunft von Wissenschaft und Evidenz geleitet sein sollten.Die Bewertung, die 2019 in Montréal begann und zwei Jahre lang vorbereitet wurde, brachte mehr als 300 Experten aus 45 Ländern zusammen, die sich in einem globalen Konsultationsprozess mit Wissenschaftlern und Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen wie Neurowissenschaft, Technologie, Bildung, Philosophie, Daten und Fakten sowie Nachhaltigkeit austauschten.Eine neue Vorstellung von Bildung nach Covid-19Der Bericht, der am Hauptsitz der UNESCO in Paris veröffentlicht wurde, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Welt mit den Folgen der Covid-19-Pandemie zu kämpfen hat, die die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) gefährdet hat. Auch die jahrzehntelangen Fortschritte im Bildungsbereich sind durch Konflikte ständig bedroht. So stellt der Bericht fest, dass mehr als ein Drittel (37 %) der Flüchtlingskinder im Grundschulalter nicht zur Schule gehen und nur 24 % Zugang zu einer weiterführenden Schule haben. Der Zugang zur Hochschulbildung liegt bei den Flüchtlingen bei mickrigen 3 %.Die Bewertung trägt dazu bei, die Zukunft des Bildungswesens neu zu konzipieren, um widerstandsfähigere und nachhaltigere Bildungssysteme aufzubauen, die der aktuellen Krise standhalten können.Sir Kevan Collins, Vorsitzender des Youth Endowment Fund, UK, und Mitglied des Beratungsgremiums für den ISEE-Bewertungsbericht, kommentierte: „Die ISEE-Bewertung ist ein neuer Beitrag zu unserer Arbeit an der Neugestaltung der Bildung. Wir haben einen multidisziplinären Ansatz gewählt, um das Beste, was wir wissen, zu bündeln und sicherzustellen, dass wir mit einer Reihe von Möglichkeiten für Kinder arbeiten. Bei dieser Arbeit haben wir gelernt, dass die Zukunft denjenigen gehört, die weiter lernen, und dass ein Modell, das das gesamte Gehirn in den Mittelpunkt stellt, entscheidend ist, wenn man nicht nur die Bildung, sondern auch eine florierende Gesellschaft fördern will. Eine wohlhabende, nachhaltige Zukunft für unseren Planeten hängt in hohem Maße von der Qualität der Bildung ab, die allen unseren Kindern geboten wird, und wir müssen die mit der Bewertung begonnene Debatte fortsetzen."Personalisierte Bildung ist ein MenschenrechtDer Bericht fordert die Regierungen auf, zu erkennen, dass personalisierte Bildung für eine kontinuierliche Entwicklung ein Menschenrecht für jeden Lernenden ist, und ruft zu höheren Investitionen in die Bildung auf, die auf einen kognitiv-emotionalen, ganzheitlichen Ansatz für die Bildung ausgerichtet sein müssen.Die beiden Ko-Vorsitzenden des ISEE-Bewertungsberichts, Anantha Duraiappah, Direktor des UNESCO MGIEP, und Nienke van Atteveldt, Professorin an der Vrije Universiteit Amsterdam, erklärten in einer gemeinsamen Erklärung: „Über 80 % der Lehrer, Eltern und Schüler wünschen sich genau das, was personalisierte Bildung - der heilige Gral der Bildung - bieten kann. Dies ist nun mit Hilfe der digitalen Pädagogik und der ethischen künstlichen Intelligenz möglich. Wir können dafür sorgen, dass jeder Lernende die ihm zustehende hochwertige Bildung erhält, in seinem eigenen Tempo arbeitet und sein eigener Maßstab ist, um sein Potenzial für ein blühendes Leben zu maximieren. Wir müssen uns mit Problemen wie der Tatsache auseinandersetzen, dass 40 % der Weltbevölkerung keinen Zugang zu Bildung in einer Sprache haben, die sie verstehen, und ein zukunftsfähiges Bildungssystem aufbauen."Darüber hinaus plädiert der Bericht dafür, dass sich die künftige Bildungspolitik an wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem multidisziplinären Dialog orientiert.Politische EmpfehlungenIn dem Bericht wird hervorgehoben, dass die Entscheidungsträger unbedingt eine Bildungspolitik einführen müssen, die sich auf das Potenzial des Einzelnen konzentriert und die individuellen Lernfortschritte jedes Lernenden bewertet, anstatt sich auf die Beurteilung nach Noten oder Leistungen zu konzentrieren und die Lernenden miteinander zu vergleichen.Darüber hinaus plädiert der Bericht für dringende Anstrengungen bei der Umstrukturierung der Bildungsfinanzierung, um Lehrpläne, Pädagogik, Forschung und Lernbeurteilung so umzugestalten, dass der Schwerpunkt auf kognitiv-emotionalem Lernen liegt.Mit Blick auf die Zukunft fordert der Bericht die politischen Entscheidungsträger auf, in multidisziplinäre, groß angelegte, offene und integrative Forschungsprogramme im Bildungsbereich zu investieren.Frau Najat Vallaud-Belkacem, ehemalige französische Bildungsministerin, sagte: „Die in der Bewertung präsentierten Ergebnisse werden zweifellos den Weg für die Politik und die Entscheidungsfindung für zukünftige Bildungssysteme ebnen. 