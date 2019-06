Jeder Kunde ein Markt: Warum Video-Streaming-Dienste ihre Umsätze bis 2023 verdoppeln dürften

Düsseldorf (ots) - Die Individualisierung des User-Verhaltensbeschert der weltweiten Medienindustrie die nächste Revolution, zeigtder "Global Entertainment & Media Outlook" von PwC / GrößteProfiteure sind Video-Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon Prime/ Sie dürften ihre Umsätze von zuletzt 38,2 Mrd. US Dollar bis 2023nochmals verdoppeln / Dagegen drohen klassischen Mediensegmentenweitere Verluste / PwC-Experte Ballhaus: "Wer überleben will, brauchtnicht nur gute Inhalte - sondern muss verstehen, wie diese konsumiertwerden."Die weltweite Unterhaltungsindustrie steht angesichts immerindividuellerer User-Präferenzen vor weiteren Umbrüchen. Das ist daszentrale Ergebnis des "Global Entertainment & Media Outlook2019-2023" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC."Nachdem die lineare Mediennutzung in den vergangenen Jahren mehr undmehr vom On-Demand-Konsum ergänzt und teilweise sogar substituiertwurde, steht nun die nächste Revolution bevor. Die Nutzer möchtenihre Medienangebote zunehmend persönlich maßschneidern", sagt WernerBallhaus, Leiter des Bereichs Technologie, Medien undTelekommunikation bei PwC in Deutschland. "Anbieter, die verstärktauf das neue Nutzerbedürfnis eingehen, werden ihre Erlöse in dennächsten Jahren noch einmal deutlich steigern. Allen anderen drohtder weitere Verlust von Marktanteilen."Insgesamt dürfte die Branche mit 4,3 Prozent jährlich wachsenDie größten Profiteure dieser Entwicklung dürften laut PwC-StudieVideo-Streaming-Portale wie Netflix, Amazon Prime, DAZN oderEurosport Player sein. Im vergangenen Jahr kamen diese im Fachjargon"OTT" ("Over the top") genannten Anbieter weltweit bereits aufUmsätze in Höhe von 38,2 Mrd. US-Dollar. Bis 2023 prognostiziert der"Globale Entertainment & Media Outlook" nochmals eine markanteSteigerung ihrer Erträge auf 72,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023, waseinem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 13,8 Prozententspricht. "Angesichts des mittlerweile hohen Ausgangsniveaus sinddas imposante Zuwachsraten", so die Einschätzung von Werner Ballhaus.Gleichwohl profitieren nicht nur die OTT-Anbieter vom immerindividuelleren Nutzerverhalten. So traut der "Global Entertainment &Media Outlook" der gesamten Branche in den nächsten fünf Jahrenjährliche Zuwächse von 4,3 Prozent zu. Damit würde der Gesamtumsatzder weltweiten Medien- und Unterhaltungsindustrie von zuletzt etwa2,1 Billionen auf rund 2,6 Billionen US-Dollar steigen. Am stärkstendürften die Werbeerlöse aus dem Segment "Podcasts" zulegen, dem dieStudie ein durchschnittliches Wachstum von 28,5 Prozent p.a.voraussagt. "Virtual Reality" könnte mit einem durchschnittlichenjährlichen Plus von 22,2 Prozent rechnen, die eSport-Branche mit 18,3Prozent. Was es dabei zu berücksichtigen gilt: Sowohl im "VirtualReality"-Bereich (zuletzt 2,2 Mrd. US-Dollar Umsatz) als auch bei denWerbeerlösen im Bereich "Podcasts" (0,9 Mrd.) und eSport (0,8 Mrd.)ist das Ausgangslevel deutlich bescheidener als beim Video-Streaming.Verlierer ist nicht nur Print, sondern auch TV und physischesHeimkinoNaturgemäß produzieren die anstehenden Umbrüche nicht nurGewinner. So stehen den sechs Segmenten, die in fünf Jahren lautPwC-Studie mehr erwirtschaften werden als heute, sieben Segmentegegenüber, in denen die Erlöse fallen dürften. Besonders stark trifftdies weiterhin Zeitungen und Publikumsmagazine, die laut Prognosejährliche Verluste von 2,3 Prozent fürchten müssen. Während dieserAbwärtstrend indes seit Jahren zu beobachten ist, muss sich einanderes prominentes Segment erstmals überhaupt auf sinkende Erträgegefasst machen - nämlich die traditionelle Fernseh- undHeimkinobranche. Hier prognostiziert die PwC-Studie insgesamt bis2023 jährliche Verluste von 0,7 Prozent.Während die Studie für den physischen Heimkinomarkt drastischeVerluste von durchschnittlich 12,6 Prozent prognostiziert, werden dieUmsätze im traditionellen Fernsehmarkt laut Prognose um etwa 0,3Prozent jährlich zurückgehen. Und selbst hier gilt es noch einmal zudifferenzieren: Sinkende Erlöse drohen lediglich den Abo-finanziertenModellen, die naturgemäß unter der Konkurrenz der Streaming-Anbieterleiden. Das werbefinanzierte Fernsehen hingegen dürfte weiterzulegen, und zwar laut PwC-Prognose um durchschnittlich rundanderthalb Prozent pro Jahr. Zuwächse von 8,5 Prozent stehen hierbeiin der Online-TV-Werbung bevor - auch das eine Folge der zunehmendenIndividualisierung des Nutzerverhaltens."Dass sich der Trend zur digitalen Mediennutzung fortsetzt bzw.sogar noch einmal verstärkt, bedeutet nicht, dass die klassischenAnbieter automatisch auf verlorenem Posten stehen", betontPwC-Experte Ballhaus. "Es heißt lediglich, dass der Druck steigt, dieGeschäftsmodelle zu transformieren." Eine interessante Entwicklung,die im "Global Entertainment & Media Outlook" beschrieben wird, istdabei folgende: "Weil immer mehr Nutzer ihre Medienpakete selbstzusammenstellen, verlieren die lange Zeit sehr beliebtenBündelangebote der großen Kabel- und Netzanbieter an Attraktivität",sagt Ballhaus. Das bedeute entsprechend auch: "Anbieter, die nichtnur den Geschmack des Publikums treffen, sondern auch verstehen, wiedie Menschen heutzutage Inhalte konsumieren möchten, haben alleChancen, am künftigen Wachstum der Branche zu partizipieren." Davonkönnte laut Einschätzung des Experten auch die Kreativbrancheprofitieren: "Wenn Streaming-Anbieter und klassische Fernsehsendermit immer individuelleren Inhalten um die Nutzer buhlen - dann kanndas einen Aufschwung für die Film- und Fernsehproduzenten bedeuten."Über diese Studie: Der "Global Entertainment & Media Outlook" vonPwC erscheint in diesem Jahr zum 20. Mal und bietet ein umfassendesBild über die weltweite Unterhaltungs- und Medienbranche in 53Ländern und die Entwicklungen der vierzehn Segmente Buchmarkt,Business-to-Business, Kinomarkt, Datenkonsum, Internetzugang,Außenwerbung, OTT-Videomarkt, Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt,Musik-, Radio- und Podcast-Mark, Internetwerbung, TV-Werbung,Videospiele und eSport sowie Virtual Reality und Fernseh- undHeimkinomarkt.Weitere Informationen zu der Studie (Segment-Definitionen,Methodologie etc.) finden Sie hier: https://pwc.to/GEMO19-tzrÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/odereine oder mehrere der rechtlich selbstständigenNetzwerkgesellschaften. 