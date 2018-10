Jeder Job kann glücklich machen - Marion Lemper-Pychlau gibt in ihrem neuen Buch wertvolle Expertentipps für alle, die sich die Freude an der Arbeit zurückholen wollen (FOTO)

Königstein (ots) -Jeder kann Freude an seiner Arbeit haben - davon ist die Expertinfür Arbeitsfreude Marion Lemper-Pychlau überzeugt. In ihrem neuenBuch "Jeder Job kann glücklich machen - Hol Dir die Freude an derArbeit zurück" stellt die Diplom-Psychologin und gefragteVortragsrednerin gezielte Strategien vor, mit deren Hilfe jeder seineArbeit genießen kann - auch dann, wenn es viele Gründe gäbe, sichfrustriert und entmutigt zu fühlen."Mein Buch richtet sich an alle, die mehr von ihrer Arbeiterwarten als bloß ein Gehalt", sagt Marion Lemper-Pychlau, die alsTrainerin und Coach viele Klienten zu mehr Lebensfreude bei derArbeit begleitet. Als "Freiheitskämpferin der modernen Arbeitswelt"spricht sie sich ausdrücklich gegen die heute vielfach kolportierteWork-Life-Balance aus. "Ich verfluche den Begriff und die Wahrnehmungdahinter. Es gibt keine Zweiteilung in unserem Leben. Das Lebenfindet in jedem Augenblick statt und will gestaltet werden", hebt dieBestseller-Autorin hervor. Arbeit sei genauso Leben wie die Freizeit."Wer glaubt, er würde in einem Käfig stecken und deshalb daraufwarten müssen, dass ihm endlich mal jemand die Tür ins Freie öffnet,der hat ganz einfach nicht begriffen, worum es in diesem Leben geht,in dem jede Minute in irgendeiner Form gestaltet werden kann undsollte", fügt sie hinzu. Ausdrücklich meint sie damit auch dieArbeitswelt. Keiner sei Opfer, egal in welcher Position, auf welcherHierarchieebene und ob angestellt oder selbständig.Im Buch "Jeder Job kann glücklich machen - Hol Dir die Freude ander Arbeit zurück" plädiert die Expertin für Arbeitsfreude deshalbdafür, sich selbst mehr einzubringen - auch, wenn das manchmalunbequem sei und man damit vielleicht anecke. "Es gilt, mitzudenken,mitzureden, mitzugestalten, Verantwortung zu tragen und Stellung zubeziehen - selbst, wenn man sich damit Feinde macht", führt MarionLemper-Pychlau aus. "Wer spüren will, dass er lebt, muss sichHerausforderungen suchen und sich diesen auch stellen. Wer regungslosdarauf wartet, dass die Zeit bis zur Rente endlich um ist, ist nichtnur leblos, sondern auch selbst Schuld an seinem Elend." Das Buch,das ab sofort im Handel erhältlich ist, richtet sich an alle, dieihre Arbeit zu einem wichtigen, bereichernden, lebendigen Teil ihresLebens machen wollen. "Wir verbringen den größten und besten Teilunserer Wachzeit bei der Arbeit. Es wäre eine Katastrophe, wenn wirin dieser Zeit nicht das Gefühl hätten, wahrhaft lebendig zu sein",bringt es die Trainerin und Rednerin auf den Punkt.Weitere Informationen zu Marion Lemper-Pychlau und ihrenVeröffentlichungen gibt es unter www.lemper-pychlau.com. Das neueBuch ist unter anderem via Amazon erhältlich.Hintergrund:Marion Lemper-Pychlau ist die einzige Expertin für Arbeitsfreudeim deutschsprachigen Raum. Mit ihren mutigen Thesen gilt sie alsFreiheitskämpferin der modernen Arbeitswelt. Arbeitnehmern rät sie,sich aus ihrer selbst gewählten Unmündigkeit zu befreien, gewährteEntscheidungs- und Gestaltungsspielräume offensiv zu nutzen und sichso eigenverantwortlich ihr Glück am Arbeitsplatz zu gestalten. DieDiplom-Psychologin, Autorin zahlreicher Bücher und Fachartikel undprofessionelle Vortragsrednerin weiß, dass nur freie undselbstbestimmte Menschen langfristig einen guten Dienst am Kundenvollbringen können und damit den Unternehmenserfolg sichern. DenPhrasen der Motivationsgurus sagt sie den Kampf an. Für sie istSelbstmotivierung Selbstvergewaltigung. Stattdessen erhebt sieAuflehnung zum Prinzip, eine Auflehnung, in der eine bessereArbeitswelt für alle erst möglich wird. Führungskräften steht sie beiThemen von A wie Autorität bis Z wie Ziele zur Seite, befähigt sie,mit ihren Mitarbeitern Höchstleistungen mit einer neuenArbeitsstruktur zu erzielen. "Keiner muss seine Arbeit hassen", "Inder Opferrolle entstehen weder Leistungswille noch Glücksgefühle" und"Unsere heutige Arbeitswelt fördert die unreifen Seiten in uns" sindnur einige ihre provokanten Thesen, die sie im Rahmen von Vorträgeneindringlich verdeutlicht. In ihrer Winners' Lodge in Königstein imTaunus coacht Marion Lemper-Pychlau Mitarbeiter und Manager rund umdie Themen Selbstbewusstsein und Selbstbefähigung zum Glücklichseinauch dann, wenn der Arbeitsalltag nicht rund läuft und scheinbarkeine Arbeitsfreude zulässt. Auf ihrem Blog "Alltagsintelligenz.com"berichtet sie aktuell und tiefgründig über Arbeitsfreude und Wege,diese zu erreichen. 