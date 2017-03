Jeder Fünfte wählt Fernsehoption zu seinem Internetanschluss (FOTO)

München (ots) -- HD-Sender im günstigsten Fall ab 2,87 Euro im Monat, im Schnittab 7,18 Euro zubuchbar- Heute DVB-T-Abschaltung: TV über Internetanbieter Alternativezum AntennenfernsehenImmer mehr Verbraucher sehen über das Internet fern. Im Märzentschied sich jeder fünfte CHECK24-Kunde für einen sogenanntenTriple Play Tarif - 80 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Nebeneiner Flatrate für Internet und Telefon beinhalten solche Tarife auchden Empfang von HD-Fernsehen."Triple Play bietet Verbrauchern, die über einen schnellenInternettarif nachdenken und bislang ihr Fernsehprogramm über denabgeschalteten DVB-T-Standard bezogen haben, ein sinnvolles,günstiges Komplettpaket", sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer imBereich Telekommunikationsdienste bei CHECK24.de.Im Schnitt betragen die monatlichen Mehrkosten für die TV-Optionim Vergleich zur günstigsten Doppelflatrate (Internet & Telefon) 7,18Euro. Im günstigsten Fall erweitern Kunden ihren Internetanschlussbereits für 2,87 Euro im Monat um HD-Fernsehen.Der neue Übertragungsstandard DVB-T2 ersetzt den altenÜbertragungsstandard beim digitalen Antennenfernsehen. Künftig müssenVerbraucher für den Empfang privater Sender bezahlen: Ab dem 30. Juniwird für das entsprechende Abo von Freenet TV eine monatliche Gebührvon 5,75 Euro fällig. Effektiv zahlen Verbraucher dann inklusivegünstigem Receiver für den neuen Standard 7,25 Euro im Monat.Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell