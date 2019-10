Jeder Einzelne kann Klimaretter werden - durch seinen eigenen Lebensstil und ohne das ganze Leben umkrempeln zu müssen (FOTO)

München (ots) -Alle reden vom Klima, fordern von Wirtschaft und Politik eineWende. Das ist gut so - aber kann eigentlich auch jeder Einzelneetwas tun für das im Pariser Klimaabkommen festgesetzte Ziel, dieErderwärmung unter zwei Grad zu begrenzen? Klimaexperte ChristofDrexel hat genau gerechnet und kommt zu dem Schluss: Durch bewusstenLebensstil kann jeder Einzelne seine CO2-Emissionen schon heute umrund ein Drittel senken - das ist viel mehr als nur ein Tropfen aufden heißen Stein. In Deutschland liegen die offiziellenEmissionswerte pro Person und Jahr momentan bei ca. 12 TonnenCO2-Äquivalente. In diesen zwölf Tonnen sind auch knapp zwei Tonnenenthalten, die privat nicht beeinflusst werden können (Politik,Verwaltung, Finanzwesen, Versicherungen, Bildungs- undGesundheitswesen usw.). An den verbleibenden 10 Tonnen kann jederEinzelne für sich arbeiten, indem er seine eigenen Lebensbereiche(Mobilität, Ernährung, Wohnen, Haushaltsstrom, Freizeit, Urlaub)kritisch betrachtet.Drei Beispiele:Der größte Einzelposten mit 2,1 Tonnen CO2 pro Person und Jahr istdie Mobilität - und zwar nur für die privaten Wege. Wir Europäerlegen durchschnittlich knapp 9000 Kilometer pro Jahr im Privat-Pkwzurück. Davon machen Freizeitaktivitäten (41 %) und Arbeitsweg (23 %)bereits zwei Drittel aus und variieren individuell sehr stark. Siesind daher in besonders hohem Maße eine Frage des Lebensstils. Hierlässt sich enorm viel CO2 einsparen durch Umsteigen. Beispiel: Füreine Strecke von sieben Kilometern benötigt man mit dem E-Bike nur umetwa fünf Minuten länger als mit dem Auto. Die Emission ist hingegenum 99 % geringer als beim Auto mit Verbrennungsmotor. Auch unterBerücksichtigung der Akkuherstellung beim E-Bike liegt dieCO2-Emission je nach Fahrweise nur bei drei bis fünf Gramm proKilometer, bei Verwendung von Ökostrom sogar unter zwei Gramm proKilometer. Zum Vergleich: Pkw verursachen das 50- bis 100-fache.Des Weiteren ist die Ernährung mit 1,8 Tonnen CO2 pro Kopf undJahr eine unterschätzte Verursacherin unseres CO2-Fußabdrucks. DieMöglichkeiten der Einsparung sind vielfältig, z.B. regionaleinkaufen. Aber muss ich deswegen beim Bananen-Kauf wirklich einschlechtes Gewissen haben? Je regionaler desto besser, aber auchLebensmittel aus Südeuropa (z.B. Zitronen) verursachen beim Transporttatsächlich vernachlässigbare CO2-Emissionen von vier Kilogramm(0,004 Tonnen) pro Jahr. Dieselbe Menge Lebensmittel aus Südamerika(z.B. Bananen und Kaffee), mit dem Schiff transportiert, fällt mit0,02 Tonnen pro Jahr ebenfalls nicht ins Gewicht. Per Luftfrachttransportiert, verschlechtert sich dagegen die CO2-Bilanz um 0,7Tonnen pro Jahr, also eklatant! Auf verderbliche Ware wie Fisch,Fleisch und einige exotische Früchte aus Übersee, die mit demFlugzeug transportiert werden, zu verzichten, hilft also ganz enorm.In Summe kann die Emission mit dem konsequenten Einkauf vonregionalen Lebensmitteln um 10 bis 15 % gesenkt werden.Mehr als 10 % der Emissionen pro Kopf und Jahr gehen auf dieFreizeitbeschäftigungen zurück: 1,3 Tonnen. Dabei ist Konsumierenmittlerweile fest in der Freizeitgestaltung verankert: Vongemeinsamen Shoppingtrips mit Freunden bis Restaurant- undBarbesuche. Gestalten wir die (gemeinsame) Freizeit hin und wiederetwas um - vom Konsumieren zum Erleben - sparen wir nicht nur Geld,sondern nutzen oftmals das, was wir schon besitzen (angefangen miteinem schönen Zuhause). Beispiele: Der gute alte Spieleabend,gemeinsames Kochen daheim, Heimkino mit selbstgemachten Snacks,Bastelabend, Leserunde, Musik machen.Das sind nur wenige Beispiele für die Hebel, die jeder bei sichund seinem Lebensstil ansetzen kann. In seinem Buch "WarumMeerschweinchen das Klima retten" hat Christof Drexel dieLebensbereiche und Einsparpotentiale aufgeschlüsselt. Jeder kann seineigenes Verhalten an den Tests, Tabellen, Grafiken und Beispielen imBuch messen und für sich entdecken, wo er klimafreundlicher agierenkann. Gemeinsam ist allen Lebensbereichen: Den Konsum zurückfahren -das bedeutet nicht in erster Linie Verzicht, sondern Entlastung unddurchaus auch mehr: mehr Zeit, mehr Freiraum, mehr Geld. Es gehtjeden Tag darum, Entscheidungen zu treffen und jeder kann sich fürdie klimafreundliche Variante entscheiden. "Es ist ein Buch für alle,die den Kampf für das Zwei-Grad-Ziel aufgenommen haben, aber nochviel mehr für diejenigen, die ihn bereits verloren glauben.", soChristof Drexel.Zu Buch und Autor:"Warum Meerschweinchen das Klima retten" bietet umfassendeOrientierung im Informationsdschungel rund um den Klimaschutz.Illustrationen und Infografiken zeigen anschaulich relevanteHintergründe und die klimatischen Auswirkungen unseres Handelns auf.Mithilfe von Tests kann der eigene CO2-Ausstoß bestimmt und anhandder Tipps im Buch optimiert werden.Christof Drexel ist ein anerkannter Klimaexperte, für sein erstesBuch "Zwei Grad. Eine Tonne." wurde er in Fachkreisen überschwänglichgelobt. Nachdem der Maschinenbauer mit seiner eigenen FirmaTechnologie- und Marktführer bei der Lüftungstechnik für Passivhäuserwurde, schied er 2016 aus dem operativen Geschäft aus und arbeitetseither als Berater.Pressekontakt:Gräfe und Unzer VerlagFranziska SedlmayrGrillparzerstraße 1281675 MünchenTelefon: (089) 4 19 81-165E-Mail: franziska.sedlmayr@graefe-und-unzer.deOriginal-Content von: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, übermittelt durch news aktuell