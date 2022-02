Jeder Einkommensinvestor kennt die Dividende der Münchener Rück: Aber kennst du die Politik wirklich?

Die Dividende der Münchener Rück (WKN: 843002) kennt wirklich jeder Einkommensinvestor. Zumindest mit Blick in die Vergangenheit. Die seit fünf Jahrzehnten konsequent zumindest konstant gehaltene Dividende ist legendär. Vermutlich wissen die meisten auch, dass derzeit ein Niveau von 9,80 Euro je Aktie quasi in Stein gemeißelt ist.

Aber, Hand aufs Herz: Kennst du die Pläne des Managements für die Dividende der Münchener Rück wirklich? Im Raum steht, dass das Management für die nächsten Jahre analog zum operativen Wachstum auch ein Dividendenwachstum anvisiert hat. Aber … die genauen Pläne, die haben sich womöglich die wenigsten näher angesehen.

Das Management der Münchener Rück veröffentlicht die eigenen Pläne für die Dividende auch auf den Investor-Relations-Seiten. Übrigens: Hier gibt es auch einen spannenden Überblick über die Entwicklung der dividendenberechtigten Aktien. Aber das ist vielleicht eher ein Thema für einen anderen Artikel. Zurück zum heutigen Thema und dem Wortlaut, dem man zumindest einmal gelauscht haben sollte:

„Aus dem impliziten Dividendenversprechen der vergangenen Jahrzehnte wird in der Munich Re Group Ambition 2025 ein explizites Ziel: Die Dividende je Aktie soll in ‚normalen‘ Jahren in Anlehnung an den Gewinn je Aktie durchschnittlich um ≥5 % steigen, in Jahren mit besonderer Schadenbelastung soll sie zumindest nicht gesenkt werden. Damit steigt die Dividende je Aktie in den kommenden fünf Jahren stärker als in den zurückliegenden fünf Jahren, in denen sie durchschnittlich um 4,7 % gestiegen ist.“