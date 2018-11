Jeder Dritte verschenkt Gebrauchtes zu Weihnachten

Hamburg (ots) - Mehr als ein Drittel der Deutschen (37%)verschenkt zu Weihnachten gebrauchte Präsente. Laut einerrepräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos gibt dabeijeder Fünfte (19%) an, im Zeitraum der letzten fünf Jahre gezieltgebrauchte Dinge gekauft zu haben, um diese Weihnachten zuverschenken. Auch Gegenstände aus dem eigenen Besitz, die nicht mehrgebraucht werden, sind schon bei 17 Prozent der Befragten unter demWeihnachtsbaum gelandet.Jeder sechste verschenkt Geschenke weiterEbenso fanden sich Geschenke, die selbst mal als Präsent erhaltenwurden, bei 16 Prozent im Weihnachtssack für andere wieder. Hierwechseln vor allem Bücher (43%), aber auch Weine/Spirituosen (39%),Dekoartikel und Geschirr (34%), Kosmetika/Parfüm (33%) sowie Süßwarenund Schokolade (32%) den Besitzer.Ältere verschenken eher Neues - Frauen eher GebrauchtesSo bleibt nur jeder zweite Deutsche (53%), der zu Weihnachten inden letzten fünf Jahren ausschließlich neu Gekauftes verschenkte. Beiden älteren Befragten (50-70 Jahre) liegt diese Quote allerdings mit60 Prozent deutlich höher. Entsprechend verschenken nur 28 Prozentdieser Gruppe Gebrauchtes. Anders bei den Jüngeren. Von jedem zweiten(48%) 16-29-Jährigen wurden in den letzten fünf JahrenSecond-Hand-Präsente verschenkt. Frauen und Männer ticken in dieserHinsicht ebenfalls unterschiedlich. Vier von zehn Frauen (40%), abernur drei von zehn Männern (33%) greifen Weihnachten zuGebrauchtwaren.Gebrauchtkäufe zu Weihnachten sind vor allem BücherGezielte Gebrauchtartikelkäufe zu Weihnachten sind neben Büchern(45%) und CD/DVDs/Computerspiele (35%), Smartphones/Tablets/Notebooks(29%) und Artikel für Hobby, Freizeit und Sport (26%). Auffällig istauch, dass Befragte in Haushalten mit Kindern überdurchschnittlichhäufig gezielt gebrauchte Artikel zum Beispiel bei eBay oder Amazonals Weihnachtsgeschenke kaufen, jeder vierte (25%) hat das in denletzten fünf Jahren praktiziert.Im Übrigen kauft jeder Zehnte (11%) gar keine Weihnachtsgeschenke.Pressekontakt:Gudrun WittSachsenstr. 620097 Hamburg0175 57 99992040 80096 4179gudrun.witt@ipsos.comOriginal-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell