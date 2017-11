Jeder Dritte kann sich den Wechsel zu einer Direktbank vorstellen Wichtigste Gründe: Kostenfreiheit und flexible Services

Bonn (ots) - Direktbanken sind für immer mehr Menschen eineattraktive Option. Seit mehr als 20 Jahren bieten sie in Deutschlandihre Dienste an. Viele Deutsche haben sich in dieser Zeit für dieNutzung der Leistungen einer der Direktbanken entschieden. DieMehrheit der Bankkunden in Deutschland hat jedoch immer nochausschließlich ein Girokonto bei einer Filialbank - laut einerBefragung des Markt- und Meinungsforschungsinstitutes YouGov im Märzsind es 57 Prozent. Dieser Anteil aber ist gerade in den letztenJahren spürbar gesunken. Kunden wechseln deutlich häufiger ihre Bankals früher. Wie diese Entwicklung weitergehen könnte, zeigt eineaktuelle norisbank-Umfrage.Seit Mitte der 90er Jahre können deutsche Bankkunden sich für dieDienste einer Direktbank entscheiden. Über eine lange Zeit zogenviele Deutsche das Angebot der Direktbanken bei der Wahl derBankverbindung für aktiv genutzte Girokonten - insbesondere wenn esum die Hauptbankverbindung geht - nur bedingt in Betracht. Dieaktuelle norisbank-Befragung zeigt aber, dass sich neben den Kunden,die bereits bei einer Direktbank sind, mittlerweile jeder DritteDeutsche mit Internetnutzung vorstellen kann, auch ein Girokonto beieiner reinen Direktbank zu eröffnen oder den Wechsel bereits konkretplant. Warum, das zeigen die Befragungsergebnisse.Wichtigstes Kriterium für den Wechsel zu einer Direktbank istdemnach die Kostenfreiheit: 69,3 Prozent der durch die norisbankbefragten Internetnutzer nannten "keine Kontoführungsgebühren" alsGrund, gefolgt vom "kostenfreien Geldabheben" mit 50,2 Prozent. AufPlatz drei und vier landeten die kostenfreie Kreditkarte (38 Prozent)und die Erreichbarkeit beziehungsweise der Service rund um die Uhr(31,6 Prozent).Digital Banking gewinnt an DynamikEine große Rolle spielt bei dieser Entwicklung sicherlich deranhaltende allgemeine Trend zum eCommerce und zur Digitalisierung."Ein reines Online-Konto wird in Zukunft ein attraktives Modell fürimmer mehr Bankkunden sein", meint Thomas große Darrelmann,Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank. "Denn seineBankgeschäfte kostengünstig rund um die Uhr online - und damit immerund überall - zu erledigen, wird dem wachsenden Anspruch der Menschenan die Flexibilität auch von Bankdienstleistungen und guten Servicesebenso gerecht wie der steigenden Anzahl an sogenannten SmartShoppern." Der norisbank-Umfrage zufolge liegt in Deutschland derAnteil der Nutzer des Online-Bankings mittlerweile schon bei 84,5Prozent.Nach knapp über 20 Jahren seit Gründung der ersten Direktbankscheint nicht zuletzt die aktuelle Welle der Digitalisierung neueBewegung in den Bankenmarkt zu bringen. Viele innovativeFinanzdienstleistungen von online-fokussierten Anbietern machen inden letzten Jahren auf sich aufmerksam und gewinnen mehr und mehrKunden. Die Sicherheit bei Bankgeschäften im Internet und beimOnlineshopping hat dabei auch nach zwei Jahrzehnten weiterhin einenhohen Stellenwert. "Auch bei diesem Thema zeigt sich gerade zuletztdie Dynamik im Markt", erklärt Thomas große Darrelmann. "Mit derEntwicklung moderner digitaler TAN-Verfahren wie zum Beispiel derphotoTAN und der Ablösung veralteter Verfahren wie der iTAN kommenBanken mit innovativen Lösungen dem steigenden Sicherheitsbedürfnisder Kunden nach."Zudem lassen viele Webseiten, Online-Services und Apps dieBankkunden spürbar den aktuellen Fortschritt erleben - smartedigitale Angebote wie die Fotoüberweisung, die Sprachsteuerung oderauch Chat- und Videokonferenz-basierte Kundenservices und diedigitale Kontoeröffnung sind nur einige von vielen aktuellenBeispielen. Mit regelmäßigen bevölkerungsrepräsentativen Umfragenbegleitet die norisbank diese Veränderungen in der Branche, um sonoch besser klare Tendenzen erkennen, analysieren und insbesonderefür die eigene Weiterentwicklung nutzen zu können.Über die UmfrageDie norisbank hat zusammen mit dem MarktforschungsinstitutInnofact AG 1.000 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativnach Alter und Geschlecht befragt. Die Online-Befragung wurde im Mai2017 durchgeführt.Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.deund auf Twitter unter https://twitter.com/norisbank.Pressekontakt:Christian JacobsKommunikation & PresseReuterstraße 122, 53129 BonnTel.: +49 228 280 45-190E-Mail: christian-a.jacobs@norisbank.deOriginal-Content von: norisbank GmbH, übermittelt durch news aktuell