Porta Westfalica (ots) -In diesem Jahr kann sich die "Andreas Gärtner-Stiftung - Hilfe fürMenschen mit geistiger Behinderung" über besonders tatkräftigeUnterstützung freuen: Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2019 habenalle Kunden der porta Unternehmensgruppe mit ihren 24 portaEinrichtungshäusern, drei porta Küchenwelten und 107 SB-Möbel BOSSMärkten die Möglichkeit, den nach ihrem Kauf zu zahlenden Betrag ander Kasse auf den nächsthöheren glatten Eurobetrag aufzurunden.Ob 10 Cent, 1 Euro oder 10 Euro: Jeder nach einem Barverkauf oderdem Abschluss eines Kaufvertrages durch Aufrunden gespendeteGeldbetrag kommt ohne Abzüge der Andreas Gärtner-Stiftung zugute. DieStiftung wurde 1993 von porta Mitgründer Hermann Gärtner ins Lebengerufen. Grund dafür war, dass sein 1959 geborener Sohn Andreas seitseiner Geburt an einer unheilbaren Krankheit, einem sogenannten"Hydrocephalus" litt.Seitdem hilft die Stiftung Menschen mit geistiger Behinderung undderen Angehörigen in Form von finanzieller Unterstützung,verschiedenen Therapieformen und behindertengerechten Umbauten. "InZeiten knapper Kassen sind Spenden für soziale Einrichtungen undbetroffene Privatpersonen besonders wichtig. Hier hilft die Stiftungschnell und unbürokratisch in Abstimmung mit unserem Beirat. Dadurchstellen wir sicher, dass die begrenzten Mittel, die der Stiftung zurVerfügung stehen, sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt werden", sagtporta Mitgründer und Stiftungs-Geschäftsführer Hermann Gärtner.Da die Andreas Gärtner-Stiftung rein ehrenamtlich arbeitet, wirdder Verwaltungsaufwand nicht aus Spendengeldern gedeckt. Das heißt,dass sämtliche Zuwendungen zu 100 Prozent dort ankommen, wo siebenötigt werden: Bei den Menschen, die dringend auf Hilfe angewiesensind. So konnte die von der porta Unternehmensgruppe unterstützteStiftung seit ihrer Gründung mehr als 13 Millionen Euro anHilfsleistungen ausschütten.Weitere Informationen zur Aktion Aufrunden und über die AndreasGärtner-Stiftung gibt es unter www.porta.de/porta/aktionen/runde-aufund unter www.andreas-gaertner-stiftung.dePressekontakt:Holger WetzelPresse- und Öffentlichkeitsarbeitmedia! Werbe GmbH & Co. KGBakenweg 16-2032457 Porta WestfalicaTelefon: 0 57 31 / 609-393E-Mail: h.wetzel@porta.deOriginal-Content von: Porta Möbel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell