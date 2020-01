Jeden Tag stirbt in Idlib ein Kind

Berlin (ots) - In der nordwestsyrischen Provinz Idlib ist im vergangenen Jahrdurchschnittlich jeden Tag ein Kind durch Kampfhandlungen getötet worden. Dasergibt eine Auswertung des Hurras Network, einer Partnerorganisation von Savethe Children. Allein seit der jüngsten Eskalation der Gewalt im Dezember 2019wurden 36 Kinder getötet und fast 300.000 Menschen in die Flucht getrieben.Schon seit Ende April 2019 hatte es eine deutliche Zunahme der Kampfhandlungenin Idlib gegeben. Zwischen dem 30. April und dem 25. Juli wurden 90 Kindergetötet, bevor im August ein Waffenstillstand verkündet wurde."Für viele sind es nur Zahlen, aber für die betroffenen Familien sind esgeliebte Kinder, deren Leben durch diesen brutalen Konflikt beendet wurde", sagtSonia Khush, Leiterin der Nothilfeeinsätze von Save the Children in Syrien."Dieser Konflikt verschont niemanden. Ein getötetes Kind pro Tag, das ist nichthinnehmbar. Schon tausende Familien versuchen auch im neuen Jahr verzweifelt,der Gewalt zu entkommen", betont Sonia Khush. "Sie fliehen ohne ein Ziel und nurmit dem Hab und Gut, das sie tragen können. Viele von ihnen sind nicht das ersteMal auf der Flucht. Save the Children ruft alle Konfliktparteien auf, diesenKrieg gegen Kinder zu beenden. Wir dürfen nicht zulassen, dass durch denSyrien-Konflikt die Verletzung von Menschenrechten und des internationalenVölkerrechts zur Normalität wird."Die humanitäre Lage in Idlib verschlechtert sich auch durch das kalte und nasseWinterwetter. Hunderte Mädchen und Jungen, Frauen und Männer müssen unter diesenBedingungen schutzlos auf der Straße übernachten, nachdem die Luftangriffe unddie Kämpfe die Stadt Maarat Al Numan und die umliegenden Gebiete leergefegthaben. Viele versuchen in Moscheen, Lagerhallen und auf Hühnerfarmenunterzukommen.Zwölf Flüchtlingslager im Nordwesten Syriens wurden in den vergangenen Wochendurch Starkregen überschwemmt, was es - zusammen mit dem Mangel an Treibstoff -für die Vertriebenen extrem schwierig macht, die Kälte zu bekämpfen. Save theChildren und seine Partner helfen den Menschen in Idlib durch die Verteilung vonHygieneartikeln, Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs sowiedurch Transporte aus den Konfliktgebieten heraus.Zusatzinformationen:- Zwischen dem 20. Dezember 2019 und dem 7. Januar 2020 wurdennach Angaben des Save the Children-Partners Hurras Network 36Kinder in Idlib getötet, darunter 9 Kinder in der ersten Wochedes Jahres 2020.- Der Nordwesten beherbergt innerhalb Syriens die meistenBinnenvertriebenen, wobei die Hälfte der Bevölkerung mindestenseinmal vertrieben wurde - einige im Laufe des Konflikts bis zusieben Mal. Die meisten von ihnen leben heute in überfülltenLagern und Unterkünften in ländlichen Gebieten, sie wissen nichtmehr, wohin sie fliehen können. Nahrung, Wasser und Medikamentesind knapp, zudem fehlt es an grundlegenden Dienstleistungen wieSchulen und Gesundheitsversorgung.- Save the Children unterstützt die Menschen im Nordwesten Syriensdurch ein Netzwerk von Partnerorganisationen vor Ort. IhreArbeit umfasst den Betrieb von Kliniken für die medizinischeGrundversorgung und einer Entbindungsklinik, Impf- undErnährungssicherungsprogramme, die Unterstützung von Schulensowie Kinderschutzmaßnahmen.Bei Interesse an Interviews mit Kollegen in der Region wenden Sie sich gerne anunsere Pressestelle.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Susanne SawadogoTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: susanne.sawadogo@savethechildren.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106106/4487856OTS: Save the Children Deutschland e.V.Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell