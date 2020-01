Jeden Monat ein neuer Tipp (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) - Ab Januar veröffentlichen der NABU und IKEA Deutschlandjeden Monat einen gemeinsamen Tipp für ein nachhaltigeres Leben zuhause. Damitwollen beide Partner mehr Menschen dazu inspirieren, etwas für den Schutz derUmwelt zu tun.Die Sorge um die Zukunft unseres Planeten und die Frage, ob zukünftigeGenerationen noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden werden, beschäftigt dieMenschen wie nie zuvor. So sind laut einer von IKEA in Auftrag gegebenenUmfrage[1] rund 87 Prozent der Menschen bereit, ihr Verhalten zu ändern, umdamit das Klima zu schützen. Allerdings liegt der Anteil derer, die unsichersind, was sie konkret tun können, bei 41 Prozent. 26 Prozent wiederum fürchten,ihr Beitrag könne nichts bewirken."Jede und jeder kann etwas für die Umwelt tun. Viele kleine Schritte lassen sichganz unkompliziert im Alltag verwirklichen", sagt NABU-BundesgeschäftsführerLeif Miller. "Bereits kleine Änderungen des Einkaufs- und Konsumverhaltenskönnen helfen, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern.""Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie 'People & Planet Positive' haben wiruns verpflichtet, weltweit eine Milliarde Menschen zu einem nachhaltigeren Lebenzu inspirieren. Mit den monatlichen Tipps wollen wir einen Beitrag dazu leisten,dieses Ziel zu verwirklichen. Es macht uns stolz, dass wir hierfür mit dem NABUeinen Partner gewinnen konnten, der eine große Expertise für das Thema hat",erklärt Christiane Scharnagl, Nachhaltigkeitsmanagerin von IKEA Deutschland.Ab Januar veröffentlichen IKEA und der NABU die monatlichen Tipps aufverschiedenen Kanälen, z.B. auf dem Unternehmensblog(www.ikea-unternehmensblog.de), auf Twitter (@IKEA_Presse, @NABU_de) und auf denjeweiligen Facebook-Seiten. Der NABU veröffentlicht die Tipps zudem aufInstagram (www.instagram.com/NABU) und Pinterest (www.pinterest.de/nabude).Tipps, die sich einfach im Alltag umsetzen lassenBeim ersten Tipp steht das Thema Verpackungsmüll im Vordergrund. Ob Plastik,Papier oder Glas: Die Abfallberge steigen jährlich an. Wie jeder seinepersönliche Abfallmenge reduzieren kann, zeigen der NABU und IKEA im erstenNachhaltigkeits-Tipp(https://ikea-unternehmensblog.de/article/2020/nabu-tipps-mehrweg).Weitere Themen werden z.B. der Frühjahrsputz, umweltfreundliches Gärtnern,Energiesparen und Mülltrennung sein.Illustriert werden die Tipps von Jule Roschlau. Die 1986 in Halle/Saale geboreneDiplom-Kommunikationsdesignerin lebt und arbeitet als Illustratorin in Berlin.www.instagram.com/juleroschlau[1] Climate Action Research Report 2018: Um zu verstehen, wie man Menschen ambesten dazu inspirieren kann, sich mit konkreten Maßnahmen gegen den Klimawandelzu engagieren, hat IKEA in 2018 eine Umfrage unter 14.000 Kunden in 14 Länderdurchgeführt.Pressekontakt:Nathalie SchmollCorporate CommunicationsTel.: (06122) 585 4479nathalie.schmoll@ingka-ikea.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29291/4486102OTS: IKEA Deutschland GmbH & Co. KGOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell