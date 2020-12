Jeden Kastenwagen flexibel als Werkstattfahrzeug nutzen: Umbau in nur 5 Minuten mit dem PlugVan Modul

Berlin (ots) - Das neue Modul der Firma PlugVan verwandelt jeden Kastenwagen in nur 5 Minuten in eine mobile Werkstatt und genauso schnell auch wieder zurück. Das Fahrzeug kann somit flexibel für mehrere Zwecke verwendet werden. Diese vielfältige Nutzung ist möglich, weil das Modul nur reingeschoben und nicht fest eingebaut wird. Dank des integrierten Fahrwerks kann eine Person ohne weitere Hilfsmittel das Modul ein- und ausbauen. "Wir sind stolz unsere Produktpalette mit dem Werkstattmodul ausbauen zu können. Das hohe Interesse an unseren Modulen zeigt uns, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind." erklärt Jörg Kortmann, Geschäftsführer der PlugVan GmbH.Die Ausstattung des Werkstattmoduls ist individuell anpassbar und umfasst neben den üblichen Einbauten eines Werkstattfahrzeugs (Werkbank, Schranksysteme, Schubladen etc.) sogar die Möglichkeit, eine Motorradhalterung oder ein Bett zu installieren. Außerdem ist für das Werkstattmodul eine Elektroinstallation wählbar, die das Laden von Elektrowerkzeugen im Modul ermöglicht.Die Vorteile- Einfache Mehrfachnutzung von Kastenwagen- Geeignet für fast jeden 3,5t Kastenwagen- Einsatz hochwertiger Materialien- Geeignet für Mietfahrzeuge, da ohne Änderung am Basisfahrzeug einsetzbar- Einsatz marktüblicher Werkzeugcontainer- Konfigurierbare Ausstattung Die PlugVan Module werden in Berlin aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Das Werkstattmodul ist ab 8.890 EUR (zzgl. MwSt.) erhältlich. Eine Bestellung ist ab sofort möglich.Weitere Infos auf www.plugvan.com (http://www.plugvan.com)Das Werkstattmodul im Detail: https://www.plugvan.com/de/plugvan_werkstattmodul.htmlPressekontakt:Das Fotomaterial ist für die redaktionelle Berichterstattung kostenfrei. Interviews und Probefahrten in Berlin für Journalisten auf Anfrage.Pressekontakt Florian FeyTelefon 030-62939343E-Mail: florian.fey@plugvan.comOriginal-Content von: PlugVan GmbH, übermittelt durch news aktuell