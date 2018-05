Jede fünfte Schuldnerberatung außergerichtlich erfolgreich

Wiesbaden (ots) - Von den circa 260 000 Beratungsfällen, die imJahr 2017 von Schuldnerberatungsstellen in Deutschland abgeschlossenwurden, konnte in jedem fünften Fall (20 %) eine außergerichtlicheRegulierung der Schuldensituation erreicht werden. Dies ist einerstes vorläufiges Ergebnis der Überschuldungsstatistik 2017, das dasStatistische Bundesamt (Destatis) aus Anlass der AktionswocheSchuldnerberatung vom 04. bis 08. Juni 2018 veröffentlicht.Im Falle einer außergerichtlichen Regulierung gelingt es demSchuldner, unterstützt oder vertreten durch eineSchuldnerberatungsstelle, sich mit den Gläubigern auf einen Modus derSchuldenbereinigung zu einigen. Dies kann in Form einer Stundung,Reduzierung oder dem gänzlichen Fallenlassen der Forderungengeschehen. Hierdurch wird der für beide Seiten häufig aufwändige Gangvor Gericht vermieden.In gut der Hälfte der beendeten Beratungsverfahren erfolgte imJahr 2017 eine gerichtliche Regulierung der Schulden. Dabeidominierten mit 44 % die Verbraucherinsolvenzverfahren. Im Zuge einesRegelinsolvenzverfahrens, welches bei Selbstständigen zur Anwendungkommt, wurden 6 % der Fälle abgeschlossen und 2 % wurden anhand einesgerichtlichen Schuldenbereinigungsplans geregelt.In einigen Fällen waren die Bemühungen derSchuldnerberatungsstellen allerdings auch nicht erfolgreich. Soendeten 23 % der im Jahr 2017 beendeten Beratungen mit einem Abbruchentweder durch den Beratenen oder den Berater. In 5 % der Fällewurden die Klienten an eine andere Beratungsstelle weitervermittelt.Dies muss allerdings nicht zwangsläufig einen negativen Grund haben.Beispielsweise kann auch ein Umzug der beratenen Person hierfürursächlich sein.Methodischer Hinweis:Diese vorläufigen Ergebnisse der Überschuldungsstatistik 2017beruhen auf Angaben von 528 der insgesamt rund 1 400Schuldnerberatungsstellen in Deutschland zu rund 127 000 beratenenPersonen. Die Teilnahme an dieser Statistik ist sowohl für dieBeratungsstellen als auch für die Ratsuchenden freiwillig. Diegemeldeten Daten werden anschließend auf die Grundgesamtheit allerdurch Schuldnerberatungsstellen beratenen Personen hochgerechnet.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Walter Engel,Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 89www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell