Mainz (ots) -Wie ein Notfall ausgeht, hängt häufig davon ab, ob Retter schnellgenug vor Ort sind. Am Samstag, 7. September 2019, 17.40 Uhr im ZDF,berichtet "plan b" über "Jede Sekunde zählt - Retter im Einsatz". DerFilm von Dino Argentiero, Detlev Konnerth und Ralf Wilharm ist abFreitag, 6. September 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen.Für die Sanitäter vom Arbeiter-Samariter-Bund in Frankfurt am Maingehören lebensbedrohliche Situationen zum Berufsalltag. Schnell denVerletzten zu erreichen, ist die große Herausforderung für dieHelfer. Vom Notruf bis zur Ankunft eines Rettungswagens am Unfallortsollen nicht mehr als zwölf Minuten vergehen. Um diese Zeit, diemanchmal über Leben und Tod entscheidet, zu überbrücken, werden inGütersloh freiwillige Ersthelfer per App alarmiert. Derjenige, der amschnellsten am Ort des Geschehens ist, leistet sofort Erste Hilfe undbleibt bis zur Ankunft der Rettungssanitäter am Unfallort.Das Smartphone als Lebensretter ist ein Modell, das auch imAusland Schule macht. In Israel sind 5000 ehrenamtliche Erst-Retterregistriert. Die Einsatzzentrale in Jerusalem koordiniert dielandesweiten Einsätze, die überwiegend mit Motorrädern gefahrenwerden und komplett durch Spenden finanziert sind. So kommen dieHelfer schnell durch den dichten Verkehr in Großstädten wie Tel Aviv.Was ist zu tun, wenn ein Notfall nicht an Land, sondern auf Seestattfindet? An Spaniens Küsten greifen Rettungsschwimmer auf Hilfeaus der Luft zurück, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten. PerFernsteuerung wird eine Drohne mit ausfahrbaren Rettungsarmen zu demErtrinkenden gesteuert. Gleichzeitig startet ein Rettungsboot - bises am Unfallort ankommt, kann sich der verunglückte Schwimmer an denRettungsarmen festhalten.