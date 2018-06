Jede Batterie ganz sicher dicht / Auf der ees in München zeigt Marposs Lösungen zur Dichtheitsprüfung und Lecksuche für alle Phasen im Fertigungs- und Wertschöpfungsprozess von Batteriesystemen

Weinstadt (ots) - Batterien müssen hohen Qualitätsmaßstäbenentsprechen. Dies gilt im mobilen ebenso wie im stationären Bereichund durch die Zunahme an Hybrid- und Elektrofahrzeugen auch in derAutomobilindustrie.Dichtheitsprüfung für BatteriezellenJede einzelne Batteriezelle muss zuverlässig vor dem Eindringenvon Luftfeuchtigkeit und Luft geschützt werden. Die MARPOSSHelium-Vakuumprüfung ermittelt Grenzwerte für Leckagen von 10-5 bis10-7 mbar*l/s.Dichtheitsprüfung für Kreisläufe der Batteriemodule undBatteriepacksSollen einzelne Zellen zu größeren Batteriemodulen - oder zuBatteriepacks - zusammengefasst werden, muss die Dichtheit desgesamten Kühlkreislaufs in der Produktion gewährleistet sein. Derkomplette Batteriepack wird normalerweise in einer Gehäuseeinheitmontiert und mit Druckabfall- oder Durchflussprüfung oder mit Heliumauf Leckagen geprüft. So wird auch die IP67/68-Konformitätgewährleistet. Für Batteriemodule und Batteriepacks sind meistLeckra-ten von 10-2 bis 10-3 mbar*l/s als Grenzwerte spezifiziert.Heliumlecksuche an Kühlschläuchen, -leitungen und -plattenDiese Produkte werden mit Helium in der Vakuumkammer oder mitSchnüffeltechnik nach Leckagen geprüft.Pressekontakt:MARPOSS GmbH, Carmela Schiavone, Mercedesstr. 10, 71384 Weinstadt,Tel. 07151 2054 0Original-Content von: MARPOSS GmbH, übermittelt durch news aktuell