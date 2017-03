Jede 2. Schwangere leidet unter Verstopfung / MOVICOL® bietet die Lösung

Marburg (ots) -In Deutschland werden ca. 670.000 Schwangerschaften pro Jahrgezählt.[1] Wenig bekannt ist, dass jede 2. Frau in derSchwangerschaft an Verstopfung leidet.[2]-[4] MOVICOL® ist beiVerstopfung auch für Schwangere zugelassen[5], es ist gut verträglichund gleichzeitig stark wirksam.[6],[7]Körperliche Veränderungen in der SchwangerschaftMit der Schwangerschaft beginnt für Frauen eine aufregende Zeit,in der sich im Körper erhebliche Veränderungen vollziehen. DasSchwangerschaftshormon Progesteron spielt hierbei eine bedeutendeRolle. Neben seiner Wirkung auf die Gebärmutter und die Brustdrüsezeigt Progesteron auch vielfältige Effekte auf andere Organsystemewie den Darm. Hier kommt es zu einer Entspannung der Muskulatur unddamit zu einer gewissen Darmträgheit. Die Folge: jede zweiteSchwangerschaft wird durch Verdauungsprobleme und Verstopfungbelastet.[2]-[4]In der Schwangerschaft den Darm in Schwung bringenUm den trägen Darm in Schwung zu halten, sollte man gerade indieser Lebensphase auf drei Dinge achten. Zunächst ist eineballaststoffreiche Ernährung mit viel Obst und Vollkornprodukten einentscheidender Schritt, um einer Verstopfung entgegenzuwirken. Ebensowichtig sind eine ausreichende Trinkmenge und regelmäßige Bewegung.Sollte sich trotz dieser Maßnahmen eine Verstopfung einstellen,können nach Rücksprache mit dem Arzt moderne Abführmittel eingesetztwerden. Gerade in der Schwangerschaft ist natürlich eine für denKörper möglichst schonende Therapie empfehlenswert. Hier bietet zumBeispiel MOVICOL® eine sanfte und effektive Behandlungsmöglichkeit.MOVICOL® ist - im Gegensatz zu anderen Abführmitteln - auch in derSchwangerschaft und Stillzeit nicht kontraindiziert.5MOVICOL® - gute Verträglichkeit dank physiologischem WirkprinzipDer enthaltene Wirkstoff Macrogol 3350 bindet Wasser und hältdieses im Darm zurück. Dadurch wird der verhärtete Stuhl aufgeweichtund das Stuhlvolumen erhöht. Das vergrößerte Stuhlvolumen steigertden Innendruck, was wiederum die Darmbewegungen anregt. Diephysiologische Folge sind der verbesserte Transport von aufgeweichtemStuhl und das Auslösen einer Stuhlentleerung. Die in Kombination mitMacrogol 3350 verabreichten Elektrolyte werden über die intestinaleBarriere mit Serumelektrolyten ausgetauscht und mit fäkalem Wasserausgeschieden. Hierbei kommt es zu keinem Nettogewinn oder -verlustvon Natrium, Kalium und Wasser.8 Der Wirkstoff Macrogol 3350 wirdkaum vom Körper aufgenommen und von den im Darm befindlichenBakterien nicht zersetzt. Die Gefahr einer Gewöhnung bzw. einerDosissteigerung besteht auch nach langfristiger Einnahme nicht.9,10MOVICOL® - für jeden die passende DarreichungsformMOVICOL® ist in verschiedenen Darreichungsformen undGeschmacksrichtungen rezeptfrei in der Apotheke erhältlich: alsportioniertes Pulver im Beutel, in flüssiger Darreichungsform mitOrangengeschmack und für alle Kleinen, die nicht groß können, alsMOVICOL® Junior Schoko. MOVICOL® - für jeden die passende Darreichungsform
MOVICOL® ist in verschiedenen Darreichungsformen und
Geschmacksrichtungen rezeptfrei in der Apotheke erhältlich: als
portioniertes Pulver im Beutel, in flüssiger Darreichungsform mit
Orangengeschmack und für alle Kleinen, die nicht groß können, als
MOVICOL® Junior Schoko. MOVICOL® trinkfertig ist die praktische
Darreichungsform für unterwegs.
Weitere Informationen zu MOVICOL® und alles zum Thema Verstopfung
finden Sie auf: www.movicol.de 1. Statistisches Bundesamt, 2012.
2. Bradley CS et al. Obstet Gynecol 2007; 110: 1351-7.
3. Derbyshire EJ, et al. Dig Dis Sci 2007; 52: 324-328.
4. Shafe ACE et al. Therap Adv Gastroenterol 2011, 4(6): 343-63.
5. Fachinformation Movicol aromafrei, Stand 08/2015.
6. Attar A et al. Gut 1999; 44: 226-230.
7. Ramkumar D et al. 