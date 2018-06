Jean Pütz Schirmherr der Kölner Spritspar-Meisterschaft (FOTO)

Köln (ots) -- Bereits 130 Autofahrende aus 15 Kölner Unternehmen trainiert- Durchschnittliche Reduktion bei Kraftstoffverbrauch und -kostenvon 12 Prozent- Entspricht einem jährlichen CO2-Einsparpotenzial vonrund 50 Tonnen- Durch Ford unterstütztes Trainingsangebot weiterhin buchbarDie Kölner Spritspar-Meisterschaft hat einen prominentenSchirmherrn. Am Freitag, 15. Juni 2018, agierte Jean Pütz erstmaligin seiner neuen Funktion und präsentierte gewohnt anschaulich undunterhaltsam seinen Blick auf Spritsparen und Nachhaltige Mobilitätunter dem Motto "Besser das kleinere Übel wählen". Pütz machtePotenziale zur CO2-Reduzierung, die jeder mit kleinenVerhaltensänderungen realisieren kann, mit großen gasgefülltenBallons buchstäblich sichtbar und überzeugte so das Auditorium.Abschließend ehrte der Kölner Wissenschaftsjournalist diebisherigen Spritspar-Meister aus Unternehmen undBildungseinrichtungen. Parallel wurden sechs Beschäftigte des KölnerKünstler Theaters für spritsparendes, entspanntes und klimaschonendesFahren auf Ford Fiesta fit gemacht. Beim Spritspar-Training wirdvorausschauendes Fahren als Kernkompetenz vermittelt, das zugleichFinanzen, Klima und Nerven schont und damit auch derVerkehrssicherheit und der Gesundheitsprävention dient.Die vom Klimakreis Köln geförderte Klimaschutz-Kampagne fürNachhaltige Mobilität spricht gezielt Kölner Unternehmen,gemeinnützige Organisationen und Bildungseinrichtungen an, die sichmit sportlichem Ehrgeiz fürs Klima engagieren. Ford unterstützt alsMobilitätspartner aktiv die Kampagne. 130 Autofahrende aus 15Unternehmen und Organisationen verbesserten bereits ihre Klimabilanz.Insgesamt wurden durchschnittlich 12 Prozent weniger Sprit verbraucht(0,91 l/100 km), was bei einer durchschnittlichen jährlichenKilometerleistung von 17.000 km einer Einsparung von 155 Liter Sprit,200 Euro und insgesamt rund 385 Kilogramm CO2 jährlich entspricht.Über alle 130 Teilnehmer hinweg entspricht das einer Einsparung von20.150 Liter Sprit, 26.000 Euro und 50 Tonnen CO2.Auch diesen Sommer können sich interessierte Unternehmen undOrganisationen wieder für kostenlose Trainings- und Workshop-Angeboteregistrieren. Bereits ab vier Teilnehmern ist ein Training möglich.Anmeldung unter eco-driving@gmx.de, weitere Infos unterwww.spritsparmeisterschaft.de.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbHTelefon 0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell