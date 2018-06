Frankfurt (ots) - Die Journalistenvereinigung "The Group of 20+1"hat Jean-Laurent Bonnafé, Chief Executive Officer von BNP Paribas,zum "European Banker of the Year 2017" gewählt. Diese Auszeichnungwird seit 1994 jährlich vergeben. "The Group of 20+1" ist eineVereinigung führender internationaler Wirtschafts- undFinanzjournalisten in Frankfurt am Main.Begründung:Die Finanz- und Eurokrise bescherte den Banken ein schwierigesJahrzehnt. In der Folge haben sie mit anhaltend niedrigen Zinsen undverschärfter Regulierung zu kämpfen. Die fortschreitendeDigitalisierung verstärkt den Druck auf die Geschäftsmodelle. Diefranzösische Großbank BNP hat sich als Vorbild für Stabilität undKontinuität gezeigt.Jean-Laurent Bonnafé (geboren am 14. Juli 1961 in Clichy) führtdie traditionsreiche größte französische Bank seit dem Jahr 2011.Bonnafé hat einen Großteil seiner Karriere bei BNP Paribas verbracht.Seit 25 Jahren ist er in unterschiedlichen Positionen für dieWeiterentwicklung der Bank prägend. So leitete er nach der Fusion mitParibas im Jahr 2000 den Prozess der Integration beider Häuser.Ebenso eng mit seinem Namen verbunden ist die Begleitung derÜbernahme der italienischen BNL Banca Nazionale del Lavoro 2006 unddie Integration von übernommenen Teilen der durch die Finanzkriseschwer getroffenen und daraufhin zerschlagenen belgischen Fortis Bankab 2009.1993 als Investmentbanker zur Bank gewechselt, übernahm Bonnaféschnell Verantwortung im Retailbanking. 2002 bekam er hier dieZuständigkeit für den französischen Heimatmarkt und 2008 für diegesamte Gruppe übertragen.BNP Paribas erzielte im Geschäftsjahr 2017 bei Erträgen von 43,2Mrd. Euro ein Nettoergebnis von rund 7,8 Mrd. Euro. Bonnafé hat sichzudem an die Spitze eines Effizienz- und Optimierungsprogramms bis2020 gestellt. Im Zuge dessen soll die Eigenkapitalrentabilität derGruppe dauerhaft über 10% geschraubt werden. Die Aktionäre erhaltenfür 2017 eine von 2,70 Euro auf 3,02 Euro erhöhte Dividende. Außerdemprofitieren die Anteilseigner von einer positiven Kursentwicklung derAktie. In der bisherigen Amtszeit Bonnafés hat sich der Aktienwertvon 32 Euro auf in der Spitze über 68 Euro mehr als verdoppelt.Damit erreicht BNP Paribas in der Spitze eineBörsenkapitalisierung von fast 80 Mrd. Euro. Mit einer von 11,5% auf11,8% gesteigerten Eigenkapitalquote (CET1) wird den Erfordernissendes Risiko-Managements und der Regulierung Rechnung getragen.In Deutschland ist BNP Paribas mit 13 Gesellschaften und mehr als5.000 Mitarbeitern vertreten. Dabei bedient sie nicht nurFirmenkunden und institutionelle Kunden sondern ist auch mit derConsorsbank und Consorsfinanz im Privatkundengeschäft tätig. Derdeutsche Markt ist strategischer Teil des Wachstumsplans der Gruppeund ist im Jahr 2017 um 13% gewachsen.Die Mitglieder der "The Group of 20 + 1" Tim Bartz, DER SPIEGEL;Gerald Braunberger, Frankfurter Allgemeine Zeitung; Ulla Herrmann,ARD/Hessischer Rundfunk; Christiaan Hetzner, Wirtschaftsjournalist;Kathrin Jones, Thomson Reuters; Christian Kirchner, Capital;Jean-Philippe Lacour, Agence France-Presse (AFP); Robert Landgraf,Handelsblatt; Dr. Bernd Neubacher, Börsen-Zeitung; Klaus DieterOehler, Stuttgarter Zeitung; Ulrich Reitz, n-tv Nachrichtenfernsehen;Andrea Rexer, Süddeutsche Zeitung; Mark Schieritz, DIE ZEIT; AlbrechtF. Schirmacher, DER PLATOW Brief; Reinhard Schlieker,ZDF-Börsenstudio; Brigitte Scholtes, Deutschlandfunk; InkenSchönauer, EURO FINANCE magazin; Olaf Storbeck, Financial Times;Christoph Wehnelt, Geldanlagen Nachrichten; Holger Zschäpitz, WELTGruppePressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: dfv Euro Finance Group, übermittelt durch news aktuell