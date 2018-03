"Je länger der Krieg dauert, desto mehr Kinder werden sterben" - ein Appell jemenitischer Mädchen und Jungen an die Welt

Berlin (ots) - Anlässlich des traurigen dritten Jahrestages desKonfliktes im Jemen wenden sich jemenitische Mädchen und Jungen andie Weltgemeinschaft."Wir, die Kinder im Jemen, kämpfen ums Überleben. Wenn wirschlafen gehen, hören wir Kampfjets und Schüsse. Wenn wir aufwachen,sehen wir Zerstörung. Doch wir sind unschuldig, wir spielen keineRolle in diesem Krieg, wir haben uns nicht schuldig gemacht. Wirkönnen nicht zur Schule gehen, denn unsere Schulen sind zerstört.Uns werden unsere Rechte auf Bildung, Gesundheit und das Lebengenommen. Je länger der Krieg andauert, desto mehr Kinder werdensterben. Epidemien werden sich ausbreiten, denn es fehlen Medikamenteund Impfstoffe. Wir müssen arbeiten, nur um zu essen zu haben. Wirsind tieftraurig für unser Land, unsere Familien, unsere Freunde.Wir appellieren an die Welt, an alle wichtigenEntscheidungsträger: Denkt an uns, bevor ihr einen Krieg führt.Wir fordern die Weltgemeinschaft auf, fünf Dinge für uns zu tun:1. Helft den Krieg zu beenden und die Rechte der Kinder zu schützen.2. Ermittelt und überwacht die schwersten Vergehen an Kindern.3. Macht es möglich, dass wir lernen können und unsere Schulen wiederaufgebaut werden.4. Versorgt die Gesundheitszentren mit Medikamenten und repariert dieKrankenhäuser, damit Kranke und Verwundete behandelt werden können.5. Schützt die Kinder, die alles verloren haben, und gebt ihnenemotionalen Beistand."Die Kinder, die diesen dringenden Appell an die Weltgemeinschaftrichten, sind Mitglieder eines Kinderparlaments, das sich seit 18Jahren versammelt. Save the Children, die größte unabhängigeKinderrechtsorganisation, hat diese Kinderparlamentarier zu einerSondersitzung anlässlich des Jahrestages des Krieges eingeladen.Tamer Kirolos, Landesdirektor von Save the Children Jemen,unterstreicht die Forderungen der Kinder: "Seit drei Jahren werdenjemenitische Kinder ungestraft bombardiert und ausgehungert. Tausendestarben zuhause oder während sie in Krankenhäusern vergeblich aufmedizinische Hilfe warteten. Das Leben von weiteren Zehntausendensteht auf dem Spiel, wenn die Gewalt nicht beendet wird. Kinder, dieeben noch eine Zukunft hatten, mussten erleben, wie sich Träume inStaub auflösten und ihre Städte zu Schutt und Asche wurden.Inzwischen ist die Hälfte aller Krankenhäuser beschädigt oderzerstört, ebenso hunderte Schulen. Fünf Millionen Kinder stehen amRande einer Hungersnot und das Allerschlimmste: Dieses Leiden istkomplett von Menschenhand gemacht. Alles, was wir brauchen, ist derpolitische Wille aller Kriegsparteien, das Blutvergießen zu beendenund die Blockade vollständig zu lockern, damit humanitäre undkommerzielle Lieferungen in das Land gelangen können. Ohne all daswird das vierte Jahr des Krieges im Jemen das bisher tödlichstewerden."Zahlen und Fakten:- 22,2 Millionen Menschen, darunter 11,3 Millionen Kinder,benötigen humanitäre Hilfe. Das entspricht derzeit 76 Prozentder Gesamtbevölkerung des Jemens.- Über 15.000 Luftangriffe gab es seit Beginn des Konflikts.- Mehr als 5.000 Kinder wurden bisher durch die Kämpfe getötetoder verletzt. Das sind im Durchschnitt fünf Kinder pro Tag.- Selbst Kinder unter zehn Jahren wurden als Kämpfer derunterschiedlichen Kriegsparteien rekrutiert (basierend aufUN-Erhebungen). Dieser Statistik zufolge wurden seit Oktober2016 1.698 schwere Vergehen an Kindern begangen. Insgesamtwurden 606 Fälle von Kinderrekrutierungen seit Oktober 2016dokumentiert.- Menschenrechtsverletzungen dauern unvermindert an: 8.700Zivilisten bereits wurden getötet, 50.000 verletzt.- Alle Kriegsparteien haben schwere Vergehen an Kindern zuverantworten.- Derzeit gehen 1,9 Millionen Kinder nicht zur Schule. Sieerhalten keine Bildung und sind verstärkt dem Risiko vonZwangsrekrutierungen oder Frühverheiratungen ausgesetzt.Zusatzmaterial zum Download:https://storycentral.savethechildren.org.uk/?c=54863&k=8af09a85b7.Inklusive Schnittmaterial von einem 16-jährigen Jungen, der beieinem Luftangriff schwer verletzt wurde, und von Teilnehmern desKinderparlaments. Darunter ein 15-jähriges sehbehindertes Mädchensowie ein 17-jähriges Mädchen, das einen Angriff auf ihre Schuleüberlebte.Das Material kann unter Angabe von © Save the Children kostenfreiauch zur Weitergabe an Dritte genutzt werden.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e. V.Pressestelle - Claudia KeppTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280Mail: claudia.kepp@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell