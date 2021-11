Je besser du riechst, desto besser dein Spiel?

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Markenexperiment testet die Theorie, dass AXE das Selbstvertrauen stärkt und sich positiv auf unsere Spielleistung auswirken könnteIm Vorfeld der League of Legends Grand Finals hat AXE mit Hilfe von vier weltbekannten Streamern - RossBoomSocks (https://www.instagram.com/rossboomsocks/?hl=en), Robertocein (https://www.instagram.com/robertocein/?hl=en), Xchocobars (https://www.instagram.com/janetrosee/?hl=en) und Lpgjustjohnny (https://www.instagram.com/lpgjustjohnny/?hl=en) - ein Experiment durchgeführt, um die Theorie zu testen, dass das Tragen von Axe-Bodyspray das Selbstvertrauen erhöht(1), was möglicherweise die allgemeine Spielfähigkeit verbessern könnte(2).Das 0,1%-Effekt-Experiment wurde in Zusammenarbeit mit vier renommierten Spieler*innen aus Großbritannien, den USA, Mexiko und Deutschland durchgeführt. Jeder der Teilnehmer*innen erhielt vor dem Experiment sein eigenes 0,1%-Kit, das einen Fitness Tracker und AXE-Bodyspray enthielt. Das Experiment wurde in zwei Phasen durchgeführt - Phase 1 war die Kontrollphase, in der die Teilnehmer*innen ohne AXE spielten, und Phase 2 wurde mit Teilnehmer*innen durchgeführt, die AXE verwendeten. Anschließend wurden die Vitalwerte der Teilnehmer*innen und ihre Veränderungen zwischen den einzelnen Phasen aufgezeichnetLetztendlich wurde bei allen vier Teilnehmer*innen ein leichter Leistungsanstieg festgestellt, der sich im Durchschnitt auf etwa 0,1 % belief. Aber könnten 0,1 % möglicherweise den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen? Um die 0,1 %-Theorie weiter zu testen, wird AXE nun die Stichprobengröße erweitern, indem weitere Spieler*innen in ausgewählten Märkten eingeladen werden, die vertrauenssteigernden Eigenschaften von AXE selbst zu erleben. Jeder kann informell teilnehmen, indem er die Website www.the01effect.com und die Anweisungen befolgt.Um diese Ergebnisse besser zu verstehen, hat sich AXE mit einer weltweit anerkannten Expertin für die psychologische Geruchswissenschaft zusammengetan- Dr. Rachel Herz, die Neurowissenschaftlerin, TEDx-Rednerin und Autorin von Büchern und zahlreichen Forschungspublikationen ist. Dr. Herz stellte fest : "Es überrascht mich überhaupt nicht, dass Axe eine positive Wirkung auf die Leistung von zwei Probanden hatte. Düfte haben die Fähigkeit, unsere Emotionen und Stimmungen mehr als jede andere Sinneserfahrung zu verändern. Das liegt an der einzigartigen Verbindung im Gehirn, wo Duft, Emotionen, Erinnerungen und Assoziationen verarbeitet werden.""AXE wurde entwickelt, damit junge Menschen gut aussehen, sich gut fühlen und gut riechen. Mit unserem 0,1%-Effekt-Experiment wollten wir herausfinden, ob AXE ihnen auch dabei helfen kann, ihr Bestes zu geben" , so Hannan Moelder, Brand Manager AXE. "Als offizieller Partner von League of Legends haben wir mit namhaften League of Legends-Streamern zusammengearbeitet, um die Theorie zu testen, dass guter Geruch das Selbstvertrauen und damit auch das Spiel beeinflussen kann."Weitere Informationen finden Sie unter www.the01effect.comHinweise für die RedaktionÜber die Forschung:(1) Eine Studie der Universität Liverpool hat gezeigt, dass das Tragen von AXE Body Spray das Selbstvertrauen steigert - (Roberts, S. C., Little, A. C., Lyndon, A., Roberts, J., Havlicek, J., & Wright, R. L. (2009). Die Manipulation des Körpergeruchs verändert das Selbstvertrauen von Männern und die Beurteilung ihrer visuellen Attraktivität durch Frauen. International journal of cosmetic science, 31(1), 47-54)(2) Das AXE 0,1% Wirkungsziel: Bestimmung der Auswirkungen auf die Spielleistung mit AXE und ohne AXEFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1673850/AXE_KV_Horizontal_DE.jpgPressekontakt:Unilever Media Relations DACH - mediarelations.de@unilever.comOriginal-Content von: AXE, übermittelt durch news aktuell