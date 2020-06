Jcet: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Der Kurs der Aktie Jcet steht am 24.06.2020, 14:36 Uhr an der heimatlichen Börse Shanghai bei 30.64 CNH. Der Titel wird der Branche "Halbleiter" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Jcet auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Jcet auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Jcet sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Jcet erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 137,1 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 4,87 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +132,24 Prozent im Branchenvergleich für Jcet bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,97 Prozent im letzten Jahr. Jcet lag 142,07 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Jcet schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,18 % und somit 1,88 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,07 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".