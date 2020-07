Jc Finance & Tax Interconnect: Da kann man nur noch staunen

Der Kurs der Aktie Jc Finance & Tax Interconnect steht am 30.07.2020, 12:46 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 12.71 CNH. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Wie Jc Finance & Tax Interconnect derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 28,27 liegt Jc Finance & Tax Interconnect auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Jc Finance & Tax Interconnect beläuft sich mittlerweile auf 11,87 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 12,71 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,08 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 12,11 CNH. Somit ist die Aktie mit +4,95 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Jc Finance & Tax Interconnect erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 37,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -16,76 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +54,75 Prozent im Branchenvergleich für Jc Finance & Tax Interconnect bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,96 Prozent im letzten Jahr. Jc Finance & Tax Interconnect lag 54,95 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

