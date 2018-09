Jazz & The City Salzburg - BILD

Das Jazz-, World- & Electronic Music Festival von 17.-21.Oktober 2018Salzburg (ots) - In einer Zeit, in der uns der Mut zum Abenteuerabhandengekommen zu sein scheint, in der man sich von Portalen zeigenlässt, wohin man reisen mag, der Wetter-App mehr vertraut als derNase im Wind und Streaming-Dienste uns sagen, welche Songs in dieeigene Playlist gehören, lädt Jazz & The City dazu ein, seineFilterblasen zu verlassen und sich treiben zu lassen."Let´s Get Lost" ist das Thema der 19. Ausgabe dieses Festivalsfür Jazz, World & Electronic Music. Eröffnet wird heuer mit einemgroßen Ensemble: dem Trondheim Jazz Orchestra. Nach Salzburg kommtdie norwegische Superband gleich für mehrere Tage und erprobt einneues Projekt mit ?Hearth?, einer Power-Frauenband rund um dieslowenische Pianistin Kaja Draksler. Im zweiten Teil der Eröffnungzeigt sich der weltmusikalische Aspekt: Mit ihrer 2011 gegründetenBand ?Rhythms of Resistance? vereint Naïssam Jalal Einflüssenordafrikanischer, indischer und europäischer Musik.Auch in diesem Jahr werden viele KünstlerInnen für einige Tage inder Stadt bleiben und unterschiedliche Orte bespielen. Dies tun siemit den eigenen Bands, aber auch bei zahlreichen ?BlindDate?-Konzerten, zu denen sich die MusikerInnen auf dem Festivalverabreden und diese Neufindung vor Publikum erproben. Das Finale, amSonntagmittag im Mirabellgarten, ist eine Hommage an die Schönheitder Improvisation.Das Festival versetzt die Salzburger Altstadt 5 Tage in einenmusikalischen Ausnahmezustand. Bei über 100 Konzerten an 50 Orten,von der kleinen Bar bis zur barocken Kirche, feiern 20.000BesucherInnen eines der lässigsten Festivals Österreichs.Mit der Jazz & The City-Festival App ist man nicht nur bestensüber alle Künstler und alle Spielorte informiert, man kann sich auchseinen eigenen Timetable und Playlisten zusammenstellen und sich überPush Alerts über die neuesten Updates und spontane Sessionsinformieren.[www.salzburgjazz.com] (https://www.salzburgjazz.com/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Altstadt Salzburg Marketing GmbH, Mag. Sigrid Felbersohn, Münzgasse 1/ II, 5020 Salzburg, +43/662-84 54 53-19, sigrid.felbersohn@salzburg-altstadt.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/10996/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Altstadt Salzburg Marketing, übermittelt durch news aktuell