Jazz & The City Salzburg

Salzburg (ots) - Jazz, World & Electronic Music Festival von 16.-20. Oktober20195 Tage - 30 - Bühnen - 70 Konzerte - freier Eintritt: Das SalzburgerJazzfestival Jazz & The City (https://www.salzburgjazz.com) feiert von 16.-20.Oktober 2019 sein 20-jähriges Jubiläum. Gegründet vom Altstadt Verband Salzburg(https://www.salzburg-altstadt.at) hat sich das Festival über die Jahre zu eineminternationalen Entdeckerfestival entwickelt. Kaum sonst kann man sich sotreiben lassen und Konzerte in so unterschiedlichen Locations wie Theatern,Kirchen, Weinkellern, Hinterhöfen uvm. erleben, wie an diesen 5 Tagen in derSalzburger Altstadt.Das Festival Jazz & The City nimmt mit weiblicher Doppelspitze - Dr. SandraWoglar-Meyer (GF Altstadt Verband Salzburg) und der künstlerischen Leiterin TinaHeine - die Salzburger Altstadt unter die Lupe und das nicht nur musikalisch."Out Of The Box" beschäftigt sich auch in diesem Jahr wieder mit dem Thema"Stadt, Raum und Improvisation".Mit wem ginge das besser als mit dem Medien- und Performance-Künstler OliverHangl aus Wien? Eingeladen als Impulsgeber und Co-Kurator für den öffentlichenRaum ist er in Salzburg unterwegs - auf der Suche nach versteckten Pfaden für"Walking Concerts", nach engen Gassen für den "Flüstertunnel" oder nachnatürlichen Bühnensituationen, die so noch nicht genutzt wurden.Was auch in diesem Jahr, als jüngerer Trend des Festivals, intensiv verfolgtwird, ist eine von Publikum und Musikern gleichermaßen geschätzte Idee: Bandsund Solokünstler kommen für mehrere Tage in die Stadt und spielen diverseKonzerte in diversen Besetzungen. Die Künstler freuen sich, die Stadt näherkennenzulernen, engeren Kontakt zum Publikum zu entwickeln und Neuesauszuprobieren.Von Rising Stars zu bekannten Größen der MusikweltWer nicht die ganz großen Namen der Hancock-Marsalis-Liga bucht, kann umso mehrin vielversprechende Bands investieren, deren Namen eher Kennern ein "Holla!"entlocken. Beispielsweise amerikanische Rising Stars wie der Trompeter TheoCroker oder der Saxophonist James Brandon Lewis. Im Fall von Rolf Kühn, der inSalzburg seinen 90. Geburtstag feiert, sollte man doch besser von einem ganzgroßen Namen sprechen. Bei Weltmusik-Acts wie Somi oder Habib Koite ist derzeitdie Klasse noch größer als der Bekanntheitsgrad.Tipp: Jazz & The City Festival AppMit der Festival App ist man nicht nur bestens über alle Künstler und Spielorteinformiert, man kann sich auch seinen eigenen Timetable und Playlistenzusammenstellen. Mit den Push Alerts sind Sie immer up-to-date und verpassenkeine spontane Session!Weitere Pressebilder hier zum Download(https://www.ots.at/redirect/salzburg-altstadt2).Hier(https://www.ots.at/redirect/salzburg-altstadt3) geht`s zum Programmbuch.www.salzburgjazz.com