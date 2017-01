Jazz Pharmaceuticals (JAZZ): Neue Aufwärtstrends!

Rückblick: Der irische Biotechnologiekonzern Jazz Pharmaceuticals gehört längst zu den Big Playern der Branche. So wurden aber auch hier die Kurse in den letzten Monaten doch recht deutlich belastet, denn der Sektor gehörte nicht gerade zu den Top-Gewinnern im abgelaufenen Jahr. Nun aber setzt gerade eine Trendwende ein und wichtige Widerstände wurden bereits zurückerobert.

Meinung: Allgemein ist derzeit so etwas wie eine Aufbruchsstimmung in den Kursen der Biotech-Branche zu sehen. Dies hängt vor allem mit dem sogenannten Januar-Effekt zusammen und so scheinen sich die Bullen derzeit wieder die interessantesten Titel herauszusuchen. Solange wir hier das Niveau rund um die Marke von 110 US-Dollar halten können, sehen wir ein tolles Potential in den kommenden Monaten vor uns.

