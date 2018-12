Jaxon Mining: Tut sich da was?

An der Börse Venture schloss die Jaxon Mining-Aktie am 18.12.2018 mit dem Kurs von 0,05 CAD. Die Jaxon Mining-Aktie wird dem Segment "Diversified Metals & Mining" zugeordnet.

Die Aussichten für Jaxon Mining haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Jaxon Mining-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Sell"-Rating für die Jaxon Mining-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jaxon Mining vor. Unterm Strich erhält Jaxon Mining somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Jaxon Mining konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Jaxon Mining auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Jaxon Mining mit einer Rendite von -76,09 Prozent mehr als 74 Prozent darunter. Die "Metals & Mining"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,32 Prozent. Auch hier liegt Jaxon Mining mit 73,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.