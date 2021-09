Jawbone: Verklagt Apple und Google wegen Patentverletzungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) und Alphabet Inc(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) wurden von dem bankrotten Wearable Technology Unternehmen Jawbones Inc verklagt, berichtete Bloomberg News am Donnerstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

Jawbone, das 2017 in Konkurs ging, hat die beiden Tech-Giganten wegen der Geräuschunterdrückungstechnologie in ihren Ohrstöpseln, Smartphones und Smart-Home-Geräten verklagt, wie Bloomberg berichtet.

Jawbone behauptet, als erstes Unternehmen die heute beliebte Technologie zur Geräuschunterdrückung entwickelt zu ...



