Javier Bardem besucht die Heimat von Chivas Regal

Aberdeen, Schottland (ots/PRNewswire) -Der Oscar-prämierte Schauspieler Javier Bardem besuchte die Heimatdes schottischen Luxuswhiskys Chivas Regal in Speyside, Schottland.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/477635/Chivas_Regal_Scotch_whisky_Speyside.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/477636/Chivas_Regal_whisky__Scotland.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/477637/Chivas_Regal_luxury_Scotch_whisky.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/477739/Bardem_4.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/477740/Bardem_5.jpg )Das Bild zeigt Javier, wie er die Strathisla Distillery, dieälteste noch immer betriebene Brennerei in den schottischen Highlandsund Herkunftsort des Single Malts, der das Herzstück jedesChivas-Regal-Verschnitts bildet, erkundet. Dort teilte Colin Scott,der Custodian Master Blender von Chivas Regal und Wächter derberühmten großzügigen Handschrift von Chivas Regal, seine Geheimnissezur Kunst des Mischens, während Sandy Hyslop, Director of Blending,dem Schauspieler seine eigene exklusive Mischung der neuesten Versionvon Chivas Regal Ultis vorstellte.Da Javier nun eines der globalen Gesichter von Chivas Regal ist,wurde sein Erlebnis in Schottland gefilmt und wird noch in diesemJahr in den Social Media-Kanälen von Chivas Regal veröffentlicht.Javier spielt eine Rolle im neuesten Werbespot der globalenWerbekampagne von Chivas Regal Win the Right Way und demonstriertdamit, welche Auswirkungen und Einflüsse die Zusammenarbeit habenkann, um Erfolg zu erzielen. Durch seine Arbeit mit Chivas Regal willJavier diesen Glauben stärken und die neue Generation dazuinspirieren, ihren Erfolg auf einem positiven Einfluss auf das Lebenanderer aufzubauen.