Jason Helgerson, ehemaliger New York Medicaid Direktor, wird Mitglied des Lyfegen Advisory Boards

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Lyfegen begrüsst den ehemaligen Medicaid Direktor des US-Bundesstaates New York und Wisconsin, Jason Helgerson, im Lyfegen Advisory Board.Lyfegen, Anbieter der führenden Vertragsplattform zur Abwicklung von flexiblen Preismodellen für Arzneimittel, freut sich, Jason Helgerson als Mitglied seines Advisory Boards begrüssen zu dürfen. Er bringt seine umfangreiche Expertise in Value-Based Healthcare und seine über 20-jährige Erfahrung im öffentlichen Gesundheitswesen der USA in diese Rolle ein. Jason's extensive Erfahrung erstreckt sich von der Entwicklung und Einführung effektiver Value-Based Zahlungssysteme, der Förderung erfolgreicher sektorübergreifender Zusammenarbeit und der Einbindung von Interessengruppen in der gesamten Gesundheitsbranche."Lyfegen addressiert mit Innovationsgeist und fortschrittlicher Technologie das immense Problem der Preisgestaltung und Erschwinglichkeit von Arzneimitteln, indem es die Abwicklung innovativer Preismodelle zwischen Kostenträgern und Herstellern ermöglicht. Ich freue mich, dem Advisory Board von Lyfegen beizutreten, um diese Mission zu unterstützen. Ich bin begeistert von dem Mehrwert, den Lyfegen den Kostenträgern im Gesundheitswesen, den Leistungserbringern und den Patienten in den USA und auf der ganzen Welt bieten kann", sagt Jason Helgerson.Neben seiner Tätigkeit als Berater für Lyfegen ist Jason Geschäftsführer von Helgerson Solutions und unterstützt weltweit verschiedene nationale Gesundheitssysteme - wie die NHS - bei der Einführung von Value-Based Healthcare.Zuletzt war er über sieben Jahre lang Medicaid Direktor des Bundesstaates New York und verwaltete dabei ein Jahresbudget von über 68 Milliarden US-Dollar. Während seiner Zeit als Leiter des Medicaid Programms in New York hat Jason die Gesundheitsversorgung in New York grundlegend umstrukturiert, mit dem Ziel 80 % der Medicaid-Zahlungen in Value-Based Vereinbarungen zu überführen. Mit der Umgestaltung des New Yorker Medicaid Programms trug er massgeblich dazu bei, Kosten zu senken und das Haushaltsdefizit zu verringern, um letztendlich die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern.Jason Helgerson hat in verschiedenen lokalen und staatlichen Behörden gearbeitet, darunter Milwaukee, San Jose, Kalifornien, Wisconsin und New York. Er war als Medicaid Direktor für die Bundesstaaten Wisconsin und New York tätig.Mit seiner umfassenden Erfahrung im Bereich Value-Based Healthcare wird Jason Lyfegen dabei unterstützen, ihre Mission von schnellerem und vereinfachten Zugang zu Arzneimitteln zu erreichen und das Leben der Patienten zu verbessern.ÜberLyfegenLyfegen ist ein unabhängiges, globales Software Analytics Unternehmen, das eine wert- und ergebnisbasierte Vertragsplattform für Krankenversicherungen, Pharmaunternehmen, MedTech-Unternehmen und Krankenhäuser auf der ganzen Welt anbietet. Die sichere Lyfegen-Plattform identifiziert und operationalisiert Value-Based Preismodelle kosteneffizient und in grossem Umfang unter Verwendung einer Vielzahl von realen Daten und maschinellem Lernen. Mit der zum Patent angemeldeten Plattform von Lyfegen können Krankenversicherungen und Krankenhäuser Value-Based Healthcare implementieren und skalieren und so den Zugang zu Behandlungen, die Gesundheitsergebnisse der Patienten und die Erschwinglichkeit verbessern.Lyfegen hat seinen Sitz in den USA und der Schweiz und wurde von einem Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, Pharma und Technologie gegründet, um den Übergang von der volumenbasierten und kostenpflichtigen Gesundheitsversorgung zur Value-Based Healthcare zu ermöglichen.