Hamburg (ots) -"Einen großen Drang zu reden, hatte ich schon immer. Ich mussalles ausdiskutieren, gehe keinem Konflikt aus dem Weg. Ich würde nieum der Harmonie willen den Mund halten. Das ist manchmal anstrengendfür andere", sagt Jasmin Gerat im Interview mit der ZeitschriftPSYCHOLOGIE bringt dich weiter (Ausgabe 02/17 ab morgen im Handel,www.psychologiebringtdichweiter.de). Einen Dickkopf habe die38-Jährige noch immer. "Aber ich bin kompromissbereiter geworden.Früher war mir völlig egal, was anderen wollten, ich musste meinemDrang folgen. Mit Kindern ist das nicht mehr möglich", so diezweifache Mutter.Als Kind war die Schauspielerin am liebsten draußen. "Ich war eherein Jungsmädchen, mit mir konnte man gut raufen." Schon mit 16 Jahrenzog Jasmin Gerat zu Hause aus, um beim Fernsehen zu volontieren. Eineelterliche Bedingung gab es: "Jedes zweite Wochenende musste ich nachHause kommen. Habe ich auch brav gemacht", erzählt die gebürtigeBerlinerin, die ihre frühe Unabhängigkeit ambivalent sieht."Einerseits genoss ich die Freiheit, andererseits war das ein zugrenzenloses Gefühl. Ich dachte: Oh Gott, ich lebe jetzt das Lebeneiner Erwachsenen! Da half, dass ich relativ strukturiert bin."Ihre liebste Erinnerung an die eigene Kindheit ist dassonntägliche Frühstück: "Meine Eltern waren beide voll berufstätig.Sonntag war der einzige Tag, an dem wir alle zusammen frühstückenkonnten. Das habe ich über alles geliebt. Ich rieche sofort dieBrötchen und den Kaffee. Heute denke ich, dass es Luxus ist, wie vielZeit ich für meine Kinder habe", erzählt Gerat in PSYCHOLOGIE bringtdich weiter.