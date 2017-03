Jarzombek/Wendt: Offene Verwaltungsdaten fördern Wachstum und Innovation

Berlin (ots) - Open-Data-Gesetz eröffnet Chancen und PotentialeDer Bundestag hat am heutigen Freitag in Erster Lesung das OpenData Gesetz des Bundes beraten. Behörden der unmittelbarenBundesverwaltung sollen künftig unbearbeitete Daten in einheitlichenmaschinenlesbaren Formaten zum Abruf über öffentlich zugänglicheNetze bereitstellen. Hierzu erklären der internetpolitische Sprecherder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek, und der zuständigeBerichterstatter der Arbeitsgruppe Digitale Agenda, Marian Wendt:Thomas Jarzombek: "Open Data ist ein Faktor für Wirtschaft undInnovation. Daten sind der Rohstoff von Wirtschaft und Industrie imZeitalter der Digitalisierung. Mit dem Open-Data-Gesetz erfüllt dieKoalition eine zentrale digitalpolitische Forderung desKoalitionsvertrags und setzt gleichzeitig Maßstäbe für eine moderne,wachstums- und chancenorientierte Verwaltung. Studien zu Folge liegtdas Wachstumspotential durch offene Daten bei über 12 MilliardenEuro, europaweit sogar bei rund 140 Milliarden. Dieses enormePotential gilt es zu heben. Mit dem Open-Data-Gesetz schaffen wir dieGrundlage dafür. Die Bundesregierung geht hier mit gutem Beispielvoran. Wichtig ist, dass Daten an zentraler Stelle wie dem GovDataPortal leicht auffindbar bereit liegen. Dann können Wirtschaft undGesellschaft - vor allem aber Startups und junge innovativeUnternehmen - die Chancen ergreifen, die Open Data bietet."Marian Wendt: "Das Open-Data-Gesetz ist ein Meilenstein auf demWeg zu offener, effizienter und chancenorientierter Verwaltung. Nebenden zahlreichen wirtschaftlichen Chancen, die durch Open Dataentstehen, wird durch die Verankerung des Open-Data-Grundsatzes auchein unmittelbarer Nutzen für die Verwaltung selbst geschaffen:Behörden können Prozesse optimieren und selbst von bereit gestelltenDaten anderer Behörden profitieren. Das spart nicht nur Kosten,sondern fördert auch die Effizienz und damit die Anerkennung vonVerwaltung und öffentlicher Hand. Die Koalition setzt damit aufBundesebene Maßstäbe. Jetzt sind die Länder aufgerufen, es dem Bundgleich zu tun und nun zügig vergleichbare Regelungen zu schaffen.Außerdem könnte ein Open-Data-Büro des Bundes Ansprechpartner undKoordinierungsstelle der Open-Data-Politik von Bund, Ländern undKommunen werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell