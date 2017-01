Jarzombek/Durz: Betreiber sozialer Plattformen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden

Berlin (ots) - Politik wird Untätigkeit nicht mehr akzeptierenDer Bundestagsausschuss Digitale Agenda hat am gestrigen Mittwochein Fachgespräch zum Thema "Fake News, Social Bots, Hacks und Co. -Manipulationsversuche demokratischer Willensbildungsprozesse im Netz"durchgeführt. Hierzu erklären der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag für die Digitale Agenda, Thomas Jarzombek, undder zuständige Berichterstatter, Hansjörg Durz:Thomas Jarzombek: "In der Anhörung wurde bestätigt, dass dieUnionsfraktion mit ihren Forderungen an die Plattformanbieter, mehrVerantwortung bei der Sicherung des freiheitlich-demokratischenDiskurses in sozialen Medien zu übernehmen, auf dem richtigen Wegist. Denn der Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte istderzeit viel zu nachlässig. In dieser Woche hat die Fraktion daherauch ein entsprechendes Positionspapier beschlossen. Die Expertenhaben nun unsere Forderung bestätigt, hier gesetzliche Regelungen zuschaffen. Damit sollen Mindeststandards wie schnellereReaktionszeiten, transparente Löschregeln, ordentlicheWiderspruchsverfahren und Schutzstandards für Mitarbeiter in denBeschwerdestellen für Plattformanbieter verpflichtend werden."Hansjörg Durz: "Die Anhörung hat gezeigt, dass die Anbietersozialer Plattformen mehr in die Verantwortung genommen werdenmüssen. Die Forderung, dass alle Nutzer, die mit Fake Newskonfrontiert worden sind, über deren Identifizierung und derenRichtigstellung obligatorisch informiert werden sollen, wurde in derAnhörung als ein effektives Regulierungsmittel bestätigt. Es giltnun, diese Forderungen mit Nachdruck an die Betreiber heranzutragen.Die Sachverständigen waren sich einig, dass die hierzu bestehendentechnischen Möglichkeiten genutzt werden können und müssen. Es kannnicht sein, dass sich Facebook & Co. immer wieder daraufzurückziehen, dass sie keinerlei Verantwortung für die Verbreitungvon Inhalten dritter auf der Plattform hätten. Wenn aus dieser Artvon Geschäftsmodellen Probleme erwachsen, ist politisches Handelnerforderlich. Dieser Aufgabe stellen wir uns und haben mit demForderungskatalog zum Umgang mit sozialen Netzwerken Maßnahmenbeschlossen, die in der Anhörung bestätigt wurden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell