Jarola Group übernimmt die Fiedler Kunststofftechnik Vertriebsgesellschaft mbH im Zuge einer Nachfolgeregelung

Lutten (NL) & Schlüchtern (ots) -Zum 1. Januar 2022 erwirbt die Jarola Group im Zuge einer Unternehmernachfolgeregelung die Rechte an sämtlichen Geschäftsanteilen der Fiedler Kunststofftechnik Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Schlüchtern-Elm. Bereits am 10. Dezember 2021 fand die Vertragsunterzeichnung durch die Geschäftsführer beider Unternehmen, Gert-Jan de Wilde (CEO Jarola Group) und Klaus Fiedler (CEO Fiedler Kunststofftechnik Vertriebsgesellschaft mbH), statt.Die Jarola Group ist ein technisches Fachgroßhandelsunternehmen mit Sitz in Lutten (NL) und als Familienunternehmen seit fünf Jahrzehnten Marktführer im Bereich Wassermanagement in den Niederlanden. Seit Sommer 2021 ist die Jarola Group mit dem Vertriebsportal www.jarola.de auch auf dem deutschen Markt präsent und steht Fachbetrieben in Deutschland mit einem umfassenden Leistungs- und Produktangebot zur Verfügung. Jarola verfolgt das Ziel einer weitreichenden deutschen Marktpräsenz und setzt dabei auf die organische Entwicklung des Geschäftsvolumens, nutzt aber auch gezielte Zukäufe etablierter und zur Jarola Group passender deutscher Handelsunternehmen.Die Fiedler Kunststofftechnik Vertriebsgesellschaft mbH ist für Jarola in diesem Sinne ein strategisch und operativ interessantes Unternehmen. Zu den Kernprodukten des Unternehmens zählen Armaturen und Fittings aus PVC-U und PVC-C, die seit der Firmengründung von demselben Markenhersteller bezogen werden, sowie Klemmverbinder, Anbohrschellen und Armaturen aus PP. Die hohe Lieferqualität gründet dabei insbesondere auf der jahrzehntelangen Kooperation des Unternehmens mit denselben renommierten Partnern. Wie Jarola ist auch die Fiedler Kunststofftechnik Vertriebsgesellschaft mbH ein technisches Fachgroßhandelsgeschäft mit einem Produktportfolio für Beregnungs- und Bewässerungslösungen sowie für industrielle und bautechnische Einsatzgebiete. Zu den Geschäftskunden des Unternehmens zählen insbesondere technisch ausgerichtete Fachbetriebe und industrielle Kunden, was Jarola über die eigenen Zielgruppen hinaus weitere Absatzmöglichkeiten erschließt. Zudem gewinnt die Jarola Group durch den Erwerb der Liegenschaft der Fiedler Kunststofftechnik Vertriebsgesellschaft mbH in Schlüchtern-Elm einen verkehrstechnisch sehr gut angebundenen Standort in Deutschland.Die Fiedler Kunststofftechnik Vertriebsgesellschaft mbH wurde von Klaus Fiedler, Jg. 1940, 1992 gegründet und systematisch zu einem stabil wachsenden, profitablen Geschäft ausgebaut. Die Verkäufer und Firmeninhaber, Klaus Fiedler und seine Ehefrau Gabriele Fiedler, trennen sich aus Altersgründen von ihrem Geschäft und legen es im Zuge einer Unternehmernachfolgeregelung vertrauensvoll in die Hände der Jarola Group, die es im Sinne der abgebenden Gesellschafter kontinuierlich weiterentwickeln wird.Jarola hat Gert-Jan de Wilde und Gerard Nijlant zu den neuen Geschäftsführern der Fiedler Kunststofftechnik Vertriebsgesellschaft mbH ernannt. Vor Ort wird ab Januar 2022 ein Standortleiter eingesetzt, der das operative Geschäft führen wird. Während einer Übergangsphase wird Klaus Fiedler den Standortleiter begleiten und ihn in das Geschäft und in den Markt einführen. Aufgrund der gemeinsamen Kernwerte beider Familienunternehmen, wie Qualität, Service und Zuverlässigkeit, blicken beide Parteien zuversichtlich in die Zukunft der Fiedler Kunststofftechnik Vertriebsgesellschaft mbH.